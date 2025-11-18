Secciones
Las cinco razones por las que usamos el reloj en la muñeca izquierda: pocos las conocen

Un hábito cotidiano que tiene raíces históricas, prácticas y de comodidad que perduran hasta hoy.

Hace 1 Hs

Ponerse el reloj en la muñeca izquierda es casi automático para la mayoría, pero detrás de este gesto hay una historia sorprendente que mezcla guerra, ergonomía y evolución tecnológica.

1. Origen militar en la Primera Guerra Mundial

Hasta principios del siglo XX, los hombres usaban principalmente relojes de bolsillo, mientras que los de pulsera eran considerados un accesorio femenino. Todo cambió en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Los soldados necesitaban consultar la hora sin dejar de sostener el arma, y la muñeca izquierda resultaba más práctica para los diestros, que podían mantener la derecha en el fusil. Así, la necesidad de precisión y rapidez en las trincheras convirtió al reloj de pulsera en un instrumento esencial.

2. Menor riesgo de golpes

El brazo izquierdo es generalmente el menos activo, lo que protegía el reloj de daños durante el combate y las tareas diarias.

Esta ventaja práctica hizo que la costumbre se mantuviera incluso después del fin de la guerra, cuando los soldados regresaron a casa y popularizaron el uso de los relojes de pulsera en la izquierda.

3. Comodidad al dar cuerda y ajustar la hora

Los primeros relojes de pulsera necesitaban cuerda diaria y tenían la corona (botón para dar cuerda o ajustar la hora) en el costado derecho.

Llevarlo en la muñeca izquierda permitía manipularlo con la mano derecha, más hábil para girar la corona, ajustar la hora o el calendario, sin quitarse el reloj.

4. Protección frente a las actividades diarias

La mano derecha se utiliza para escribir, comer, saludar o gesticular. Colocar el reloj en la izquierda reduce el riesgo de rayaduras y golpes, y evita que sea un estorbo durante las actividades cotidianas.

Además, considerando que aproximadamente el 88% de la población mundial es diestra, esta costumbre beneficia a la gran mayoría de las personas.

5. Tradición que perdura

Aunque hoy la hora está disponible en celulares y otros dispositivos electrónicos, los relojes de pulsera se mantienen como un accesorio vigente. Incluso los relojes inteligentes o smartwatches se usan casi siempre en la muñeca izquierda, siguiendo la tradición histórica y práctica que nació hace más de un siglo.

Ponerse el reloj en la muñeca izquierda es mucho más que un hábito: es una costumbre con raíces históricas, militares y funcionales que sigue vigente en el siglo XXI.

