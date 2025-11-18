Quién es Chimi Meza, la flamante esposa de Coco Sily

La historia de Chimi Meza tomó un nuevo capítulo este año: la actriz, productora y gestora cultural se casó con el humorista y actor Coco Sily, consolidando una relación que nació en el ambiente artístico y que desde el inicio se caracterizó por la complicidad, el respeto y la madurez emocional.
Lejos de ocupar un lugar secundario, Meza se destaca desde hace más de dos décadas como una figura clave en la escena cultural porteña, alternando su trabajo arriba de los escenarios con la producción y la dirección de contenidos.
Una carrera sólida en el mundo artístico y cultural
Chimi Meza construyó un recorrido que combina actuación, producción y gestión. Participó en proyectos de televisión, cine y teatro, y actualmente ejerce como directora de contenidos del Teatro Picadero, uno de los espacios más relevantes del circuito independiente y comercial.
Además, coordinó actividades culturales en instituciones como el Centro Cultural Recoleta, donde impulsó ciclos, talleres y encuentros que fortalecieron la agenda artística de la ciudad. Su trabajo, tanto creativo como organizativo, le valió reconocimiento dentro del sector.
Cómo nació la historia de amor con Coco Sily
La relación entre Chimi Meza y Coco Sily surgió de manera natural y sin artificios.
“Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, contó ella en una entrevista con Mañanísima (El Trece).
No hubo una cita formal ni un inicio grandilocuente. “Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos”, relató.
Coco, por su parte, se mostró profundamente enamorado:
“Encontré al amor de mi vida”, dijo en diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, destacando la importancia de vivir un vínculo en una etapa de madurez, donde pesan la estabilidad emocional, el bienestar y la compañía auténtica.
Una pareja de bajo perfil y una relación “muy tranquila”
Meza describe su vínculo con el humorista como “muy tranquilo”:
“Nos acompañamos mucho, nos respetamos. No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye”, aseguró.
Comparten intereses, proyectos y una mirada similar sobre la vida y el trabajo. Esa afinidad fortaleció la convivencia y el crecimiento conjunto tanto en lo personal como en lo profesional.
El casamiento: una celebración sin estridencias
Aunque siempre mantuvieron un perfil bajo, la pareja confirmó su decisión de casarse y finalmente concretó la unión en una ceremonia íntima, rodeados de afectos y sin excesos mediáticos.
“No escondemos nada, pero tampoco hacemos de esto un espectáculo”, había aclarado Meza tiempo antes, una frase que reflejó exactamente el espíritu del evento.
El casamiento coronó una historia de amor basada en la complicidad, la calma y el deseo genuino de construir un proyecto de vida compartido.
Un presente pleno: proyectos, gestión cultural y vida en pareja
Hoy, Chimi Meza combina su intensa agenda profesional con una vida en pareja que transcurre sin estridencias. Su matrimonio con Coco Sily no hizo más que afianzar un vínculo que se consolidó paso a paso, sostenido por el respeto y la admiración mutua.
Actriz, productora, gestora y ahora flamante esposa, Meza continúa ocupando un lugar central en el mapa cultural porteño, al mismo tiempo que atraviesa uno de sus momentos personales más felices.