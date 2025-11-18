Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

A su vez, el 18 de noviembre de 2009 en Argentina la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ley que eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le reclamara al país actualizar las leyes según lo acordado en la Convención Americana de Derechos Humanos. El proyecto fue impulsado por la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, y el caso que fue determinante en la eliminación de los delitos de calumnias e injurias fue el del periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado por calumnias como consecuencia del lanzamiento de un libro sobre los delitos sobre los padres cristianos en la última dictadura militar en el país.