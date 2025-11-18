Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Si bien su último partido como tenista profesional se dio el 15 de octubre de 1996 en la derrota ante Jennifer Capriati en Zúrich, el 18 de noviembre de ese mismo año Gabriela Sabatini se despidió formalmente de las canchas en una conferencia de prensa realizada en la previa del Masters femenino en el Madison Square Garden.
Con apenas 26 años y un legado que la convertiría en la mejor tenista argentina de la historia, Sabatini cosechó 27 títulos en singles (entre los que se destaca el US Open de 1990 y cuatro Abiertos de Roma), 12 en dobles y el N° 3 del Ranking WTA durante 149 semanas, entre otros logros. Su máxima victoria se dio en 1990 cuando ganó el Abierto de los Estados Unidos al vencer en la final a la alemana Steffi Graf, entonces número uno del mundo y con quien tuvo los mejores cruces de su carrera. En aquella histórica final en Nueva York, Sabatini se impuso por 6-2 y 7-6 (4) y se transformó en la única argentina que ganó un título de Grand Slam.
A su vez, el 18 de noviembre de 2009 en Argentina la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ley que eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le reclamara al país actualizar las leyes según lo acordado en la Convención Americana de Derechos Humanos. El proyecto fue impulsado por la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, y el caso que fue determinante en la eliminación de los delitos de calumnias e injurias fue el del periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado por calumnias como consecuencia del lanzamiento de un libro sobre los delitos sobre los padres cristianos en la última dictadura militar en el país.
En tanto, el 18 de noviembre de 1976 las Cortes de España aprobaron la Ley para la Reforma Pública con 425 votos de los 531 procuradores, que fue fundamental para lograr la democracia en el país europeo. La sanción de dicha ley fue posible tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco y la llegada de Juan Carlos de Borbón como su sucesor al título de Rey de España, quien le encomendó a Torcuato Fernández-Miranda redactar una ley que creara dos nuevas Cortes divididas en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Además, se aprobó vía referéndum nacional, que significó la primera votación democrática en los últimos 40 años.
El 18 de noviembre también se recuerda el fallecimiento José Ricardo Eliaschev, más conocido como Pepe Eliaschev, en 2014 como consecuencia de un cáncer de páncreas que lo acompañó en el último tiempo y que lo obligó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas durante ese año.
Efemérides 18 de noviembre
1787 – Nace Louis Jacques Mande Daguerre, pionero de la fotografía.
1830 – Bélgica se independiza de Holanda.
1834 – Jujuy se segrega de la jurisdicción de Salta, constituyéndose en provincia argentina.
1837 – Aparece en Buenos Aires el periódico «La Moda».
1841 – Los bolivianos, invadidos por Perú, vencen en la batalla de Ingaví (muere el presidente peruano Agustín Gamarra).
1844 – Muere en Montevideo el general José Rondeau. Participó en la defensa del territorio durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Se plegó a la causa patriota durante Mayo de 1810. Fue jefe de todas las fuerzas patriotas de la Banda Oriental.
1899 – Nace Eugene Ormandy, músico húngaro.
1901 – Nace George Gallup, especialista en medición y opinión pública, fundador de la consultora que lleva su nombre.
1903 – Tratado de Hay-Bunau-Varilla, por el que EEUU obtiene de Panamá el control en uso exclusivo de la zona del Canal.
1908 – Nace Juan Carlos Castagnino, pintor y dibujante argentino.
1910 – Francisco Madero hace un llamamiento a la insurrección armada en México.
1922 – Muere el escritor francés Marcel Proust, autor de «En busca del tiempo perdido».
1923 – Nace Alan Sheppard, astronauta estadounidense.
1939 – Nace Margaret Atwood, escritora canadiense.
1942 – Nace Linda Evans, actriz estadounidense.
1953 – Nace Alan Moore, autor de cómics británico.
1960 – El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resuelve a favor de Honduras el viejo conflicto fronterizo con Nicaragua.
1962 – Muere Niels Henrik David Bohr, físico danés.
1968 – Nace Owen Wilson, actor estadounidense.
1969 – Muere Joseph Patrick Kennedy, financista y empresario estadounidense, padre del presidente John Kennedy.
1976 – En España, tras el final de la dictadura franquista, las Cortes aprueban la Ley para la Reforma Política, que abrirá el camino a la democracia.
1978 – En Jonestown (Guyana) mueren más de 900 miembros de la secta El Templo del Pueblo, dirigida por el reverendo Jim Jones, en un hecho que es conocido como la Tragedia de Jonestown.
1987 – El Congreso estadounidense responsabiliza al presidente Reagan sobre el «Irangate».
1987 – Muere el deportista francés Jacques Anquetil, el primer ciclista que consiguió ganar cinco ediciones del «Tour» de Francia.
1996 – Se despide del tenis la argentina Gabriela Sabatini.
1999 – Muere Paul Bowles, escritor y compositor estadounidense (n. 1910).
2000 – El actor estadounidense Michael Douglas se casa con la actriz británica Catherine Zeta Jones.
2004 – Rusia ratifica el Protocolo de Kioto
2005 – Muere Laura Hidalgo, actriz argentina.
2009 – El Senado sanciona la ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias.
2013 – La NASA lanza la sonda MAVEN a Marte.
2014 – Muere Pepe Eliaschev, periodista y escritor argentino.
2017 – Muere Malcolm Young, guitarrista, compositor y productor discográfico australiano.