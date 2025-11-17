Secciones
Francia venderá 100 cazas Rafale y sistemas de defensa aérea a Ucrania

Volodimir Zelenski, viajó a París para firmar con Emmanuel Macron un acuerdo estratégico que marca un antes y un después en la cooperación de defensa entre ambos países.

En una visita clave para el futuro militar de Europa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajó a París para firmar con Emmanuel Macron un acuerdo estratégico que marca un antes y un después en la cooperación de defensa entre ambos países. El pacto contempla la venta de 100 cazas Rafale y avanzados sistemas de defensa aérea, además de radares, drones y armamento guiado de fabricación francesa.

Se trata del mayor acuerdo militar bilateral entre Francia y Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022 y uno de los compromisos más ambiciosos de la industria aeronáutica europea.

Un acuerdo por diez años para reforzar el poder aéreo ucraniano

Francia y Ucrania firmaron una declaración de intenciones que establece contratos a 10 años para modernizar profundamente el ejército ucraniano. La operación incluye:

100 aviones de combate Rafale del grupo Dassault

Nuevos sistemas de defensa aérea

Radares de última generación

Drones

Bombas e interceptores guiados

Macron celebró el acuerdo y destacó que la “regeneración del ejército ucraniano es un compromiso con la seguridad colectiva de Europa”. Según el mandatario francés, este paso convierte a la industria militar francesa en un “pilar estratégico” para Kiev.

El despliegue de los primeros sistemas de defensa está previsto para 2026.

Zelenski calificó el pacto como “histórico”

En conferencia de prensa junto a Macron, Zelenski declaró que el acuerdo representa un “fortalecimiento significativo” de las capacidades defensivas de Ucrania, especialmente en el ámbito aéreo, uno de los más castigados por Rusia en los últimos meses.

El líder ucraniano volvió a reclamar sistemas antiaéreos adicionales, tras una nueva ola de bombardeos rusos que dejó víctimas en la región de Járkov.

Apoyo financiero europeo y nuevos programas de defensa

Macron anunció que la financiación se realizará mediante:

Fondos franceses establecidos en la Ley de Programación Militar

Aportes europeos

Programas específicos como SAFE y ERA, priorizando la producción industrial del bloque

El mensaje del presidente francés fue claro: “Necesitamos un ejército ucraniano capaz de disuadir cualquier incursión futura”.

Además, lanzó una crítica indirecta al presidente estadounidense Donald Trump, quien había insinuado que el conflicto podría resolverse “en 24 horas” y cuestionado la continuidad del apoyo a Ucrania.

Industria ferroviaria: otro contrato millonario para Francia

Durante la visita, se confirmó otro acuerdo estratégico: Ucrania comprará 55 locomotoras Alstom, en un contrato de 470 millones de euros, financiado por el BERD y el Banco Mundial.

Las locomotoras Traxx Haulers serán entregadas a partir de 2027.

Macron destacó que esta operación demuestra la alianza “económica y estratégica” entre ambos países.

Ucrania bajo presión: guerra, invierno y nuevo escándalo de corrupción

El viaje de Zelenski se produjo en un momento crítico:

Rusia intensificó ataques a infraestructura energética y ferroviaria

Se acerca el invierno, etapa difícil para el frente ucraniano

Estalló un escándalo de corrupción que obligó a Zelenski a intervenir el sector energético

Dos ministros renunciaron y el presidente impuso sanciones al empresario Timur Mindich, exsocio del propio Zelenski, acusado de vínculos con una red de sobornos investigada por la Oficina Anticorrupción.

El mandatario anunció una reforma total del sector energético y cambios en la dirección de las principales compañías del Estado, incluida Energoatom, implicada en el escándalo.

Ucrania busca asegurar energía para el invierno

Zelenski viajó también a Grecia, donde firmó un acuerdo para importar gas natural licuado estadounidense entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, a través de la empresa estatal DEPA y la ucraniana Naftogaz.

El objetivo: compensar los daños causados por los ataques rusos al sistema energético.

Presión internacional y desafíos ante la UE

El presidente ucraniano enfrenta la exigencia de demostrar avances en la lucha contra la corrupción, una condición esencial para avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.

La situación se complica por:

un déficit presupuestario creciente

el bloqueo de Hungría a un préstamo europeo de €140.000 millones

las acusaciones de Viktor Orbán sobre una “red mafiosa” vinculada al gobierno ucraniano

Un acuerdo que redefine la defensa europea

La venta de los Rafale es uno de los movimientos más significativos desde que comenzó la guerra, y consolida a Francia como actor central en la reconstrucción militar de Ucrania.

En palabras de Macron: “Ucrania es la primera línea de defensa de Europa”.

