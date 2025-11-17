Francia venderá 100 cazas Rafale y sistemas de defensa aérea a Ucrania

En una visita clave para el futuro militar de Europa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajó a París para firmar con Emmanuel Macron un acuerdo estratégico que marca un antes y un después en la cooperación de defensa entre ambos países. El pacto contempla la venta de 100 cazas Rafale y avanzados sistemas de defensa aérea, además de radares, drones y armamento guiado de fabricación francesa.