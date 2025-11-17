"Cascos fríos Tucumán", la iniciativa que ayuda a pacientes oncológicos a conservar su pelo y que hoy necesita apoyo

El proyecto comenzó con la confección y préstamo de cascos fríos, una técnica utilizada para evitar o reducir la caída del cabello durante la quimioterapia. “Es muy importante para la autoestima, sobre todo en la mujer, pero también muchos hombres lo piden. Los cascos se prestan, no somos fundación, todo es a pulmón y siempre salió de nuestros bolsillos”, explicó.