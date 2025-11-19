¿Tu TV es libre de materiales tóxicos? Así podés saberlo

Las pantallas QLED de Samsung eliminan la necesidad de una capa de fósforo independiente, lo que mejora la eficiencia lumínica y energética al tiempo que proporciona colores más vivos. Una pantalla OLED de puntos cuánticos (QD-OLED) va un paso más allá en la mejora de la calidad de imagen, al contar con una capa de transistor de película delgada(TFT), una fuente de luz autoemisora y una película de puntos cuánticos que utiliza la luz emitida por la fuente de luz. En ambos casos, una película de puntos cuánticos que contenga suficientes puntos cuánticos es clave para ofrecer una calidad de imagen y una durabilidad de primera clase.