El Banco Central evalúa autorizar el débito automático de préstamos

El Banco Central (BCRA) volverá a habilitar un mecanismo que estuvo prohibido desde 2020: el débito automático interbancario para el cobro de cuotas de préstamos. La medida, que podría entrar en vigencia en “menos de un mes”, fue anunciada por el director de la entidad, Pedro Inschauspem, durante el Argentina Fintech Forum. La noticia encendió alarmas, especialmente entre quienes cobran prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).