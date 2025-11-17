Secciones
Por el calor y los hábitos de consumo, los comercios de San Miguel de Tucumán ajustan su horario vespertino

Los negocios abrirán de 17.30 a 21.30; la medida regirá hasta después del Carnaval 2026.

Hace 1 Hs

Los comercios de San Miguel de Tucumán comenzarán a aplicar desde hoy un nuevo esquema horario que modifica exclusivamente la atención por la tarde. 

Según lo dispuesto por la Cámara de Comercio, los negocios abrirán de 17.30 a 21.30, mientras que el horario matutino se mantendrá sin cambios, de 9 a 13. La medida regirá hasta después del Carnaval 2026, momento en el que será nuevamente evaluada.

La presidenta de la Cámara, Gabriela Coronel, explicó que la resolución responde a la necesidad de adaptarse tanto a los hábitos de compra de los consumidores como a las altas temperaturas que se registran en esta época del año. 

“Buscamos acompañar la dinámica actual del público y favorecer la actividad en un contexto climático que exige ciertos cuidados”, señaló.

Coronel destacó que el ajuste fue consensuado por la mayoría de los comerciantes y subrayó su carácter transitorio. Indicó también que el propósito es ofrecer una franja horaria más favorable para la circulación de clientes y garantizar que cada local pueda sostener una atención eficiente. 

En ese sentido, desde la entidad recomendaron informar con anticipación el cambio a los consumidores y reorganizar internamente el funcionamiento de cada comercio.

En las próximas semanas, el sector realizará un seguimiento del impacto del nuevo cronograma en las ventas y en la afluencia de público. Los resultados permitirán determinar si el esquema se consolida de manera definitiva o si se volverá al horario habitual.

