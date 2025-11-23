Un máster en Derecho de Familia combina cursado a distancia y prácticas en España

Las transformaciones sociales de los últimos años volvieron más complejos los vínculos, los acuerdos y los conflictos dentro de una familia. En este escenario crece la demanda de profesionales capaces de intervenir con formación actualizada y perspectiva internacional. Para responder a esa necesidad, la Universidad de Navarra abrió la inscripción al Máster Internacional en Derecho de Familia 2025, una propuesta diseñada para abogados de todo el mundo.