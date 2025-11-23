Secciones
Un máster en Derecho de Familia combina cursado a distancia y prácticas en España

La Universidad de Navarra abrió inscripciones para un posgrado oficial europeo de diez meses con docentes de distintos países.

DERECHO DE FAMILIA. La Universidad de Navarra ofrece un programa que apunta a entender las transformaciones sociales que volvieron más complejos los vínculos, los acuerdos y los conflictos dentro de una familia. / UNSPLASH DERECHO DE FAMILIA. La Universidad de Navarra ofrece un programa que apunta a entender las transformaciones sociales que volvieron más complejos los vínculos, los acuerdos y los conflictos dentro de una familia. / UNSPLASH
Hace 2 Hs

Las transformaciones sociales de los últimos años volvieron más complejos los vínculos, los acuerdos y los conflictos dentro de una familia. En este escenario crece la demanda de profesionales capaces de intervenir con formación actualizada y perspectiva internacional. Para responder a esa necesidad, la Universidad de Navarra abrió la inscripción al Máster Internacional en Derecho de Familia 2025, una propuesta diseñada para abogados de todo el mundo.

El programa ofrece un cursado completamente a distancia durante diez meses, lo que permite compatibilizar el estudio con la actividad laboral. Las clases serán los jueves de 18 a 20.30 horas, y estarán a cargo de docentes universitarios, magistrados y especialistas en derecho comparado, mediación familiar y derecho internacional privado. La institución destaca que el objetivo es brindar herramientas para trabajar casos que, cada vez con más frecuencia, involucran distintas legislaciones y contextos sociales.

Una semana presencial en Madrid

El máster incluye una semana presencial en Madrid, en el campus de Pamplona, donde los estudiantes participarán de talleres prácticos, simulaciones y clases magistrales. Ese tramo presencial también funciona como un espacio de vinculación profesional y permite conocer de cerca el funcionamiento del sistema jurídico español y europeo.

El programa otorga un título oficial con validez en Europa, lo que habilita la posibilidad de iniciar trámites de homologación o continuar después con estudios de doctorado. Además, la universidad abrió un sistema de becas y ayudas económicas para facilitar el acceso, y evitar que los recursos sean una barrera para quienes desean especializarse.

La propuesta apunta a una formación que combina técnica, sensibilidad y visión global, tres claves para intervenir en conflictos familiares que hoy presentan desafíos más diversos. La información completa, los requisitos y el formulario de admisión están disponibles en el sitio oficial de la Universidad de Navarra: unav.edu/web/master-en-derecho-de-familia

