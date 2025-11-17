Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Los casos más publicitados fueron: el del río La Sala (ruta 305), que une El Sunchal con Villa Padre Monti y Río Nio, y el terraplén de acceso al puente sobre el río Calera (ruta 321); el puente del Parque Nacional Campo de Los Alisos y en La Sala, sobre el río Jaya; el paso sobre el río Zerda, en la ruta 307, el puente sobre la ruta 301 (río Lules); dos puentes ferroviarios, el del Mitre sobre el río Salí y del Belgrano en el río Vipos; el puente que cruza la ruta 324 sobre el río Caspinchango; un puente caído en Tapia; el del ingreso a la ciudad de Tafí Viejo, en la ruta 315; el que cruza el Río Muerto, en Yerba Buena; el de Quilmes, en los valles; el paso derrumbado en Río Seco, sobre ruta 38; y el que colapsó en la zona sur de la capital tucumana.