Secciones
DeportesRugby

¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas?

Con un gran triunfo por 52-28 ante Gales y una remontada memorable frente a Escocia por 33-24, Los Pumas buscarán cerrar la ventana internacional de noviembre con un triplete de victorias.

Rodrigo Isgró anotó el segundo try de Los Pumas en Edimburgo. Rodrigo Isgró anotó el segundo try de Los Pumas en Edimburgo. Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR
Hace 1 Hs

Con un gran triunfo por 52-28 ante Gales y una remontada memorable frente a Escocia por 33-24, Los Pumas buscarán cerrar la ventana internacional de noviembre con un triplete de victorias. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi llega con confianza después de dos actuaciones sólidas y encara el último desafío del año con la mira puesta en sostener su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.

El próximo partido será el domingo 23 de noviembre, en lo que marcará el cierre de la temporada 2025. Argentina se medirá con Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, desde las 13.10. Será el tercer test match consecutivo de la gira y el último antes del descanso previo a la preparación para el 2026.

Inglaterra, que ya enfrentó dos veces a Los Pumas este año, será nuevamente un rival exigente para un equipo argentino que viene en crecimiento y que mostró carácter en sus últimas presentaciones. Para Contepomi será una prueba clave para medir la evolución del plantel y cerrar el año con buenas sensaciones.

El calendario completo de Los Pumas en 2025

20/6: British & Irish Lions 28-24 Los Pumas – Dublín

5/7: Los Pumas 12-35 Inglaterra – Buenos Aires

12/7: Los Pumas 17-22 Inglaterra – San Juan

19/7: Los Pumas 52-17 Uruguay – Salta

16/8: Los Pumas 24-41 All Blacks – Córdoba

23/8: Los Pumas 29-23 All Blacks – Buenos Aires

6/9: Wallabies 28-24 Los Pumas – Townsville

13/9: Wallabies 26-28 Los Pumas – Sídney

27/9: Springboks 67-30 Los Pumas – Durban

4/10: Los Pumas 27-29 Springboks – Londres

9/11: Gales 28-52 Los Pumas – Cardiff

16/11: Escocia 24-33 Los Pumas – Edimburgo

23/11: Inglaterra vs. Los Pumas – Londres

Temas Los PumasInglaterra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Naranjitas cayeron ante Rosario, pero siguen firmes en el Argentino Juvenil M17

Los Naranjitas cayeron ante Rosario, pero siguen firmes en el Argentino Juvenil M17

Los Pumas, con la mira en el ranking: qué necesitan ante Escocia para acercarse al objetivo del sorteo del Mundial 2027

Los Pumas, con la mira en el ranking: qué necesitan ante Escocia para acercarse al objetivo del sorteo del Mundial 2027

Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

Video: el brillante kick de Mateo Carreras que derivó en un try de Los Pumas ante Gales

“Queremos que Tucumán sea un ejemplo”: el sueño inclusivo que se hace realidad con el Encuentro Nacional Mixed Ability

“Queremos que Tucumán sea un ejemplo”: el sueño inclusivo que se hace realidad con el Encuentro Nacional Mixed Ability

Lo más popular
Tiempo de obsesiones
1

Tiempo de obsesiones

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?
2

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Historia regional de la infamia
3

Historia regional de la infamia

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
4

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
5

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano
6

Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano

Más Noticias
No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas?

Agenda de TV: juegan Vélez-River, Boca-Tigre, Escocia-Los Pumas y las Eliminatorias Europeas

Agenda de TV: juegan Vélez-River, Boca-Tigre, Escocia-Los Pumas y las Eliminatorias Europeas

Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

Tiempo de obsesiones

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Comentarios