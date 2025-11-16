¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas?

Con un gran triunfo por 52-28 ante Gales y una remontada memorable frente a Escocia por 33-24, Los Pumas buscarán cerrar la ventana internacional de noviembre con un triplete de victorias. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi llega con confianza después de dos actuaciones sólidas y encara el último desafío del año con la mira puesta en sostener su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
El próximo partido será el domingo 23 de noviembre, en lo que marcará el cierre de la temporada 2025. Argentina se medirá con Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, desde las 13.10. Será el tercer test match consecutivo de la gira y el último antes del descanso previo a la preparación para el 2026.
Inglaterra, que ya enfrentó dos veces a Los Pumas este año, será nuevamente un rival exigente para un equipo argentino que viene en crecimiento y que mostró carácter en sus últimas presentaciones. Para Contepomi será una prueba clave para medir la evolución del plantel y cerrar el año con buenas sensaciones.
El calendario completo de Los Pumas en 2025
20/6: British & Irish Lions 28-24 Los Pumas – Dublín
5/7: Los Pumas 12-35 Inglaterra – Buenos Aires
12/7: Los Pumas 17-22 Inglaterra – San Juan
19/7: Los Pumas 52-17 Uruguay – Salta
16/8: Los Pumas 24-41 All Blacks – Córdoba
23/8: Los Pumas 29-23 All Blacks – Buenos Aires
6/9: Wallabies 28-24 Los Pumas – Townsville
13/9: Wallabies 26-28 Los Pumas – Sídney
27/9: Springboks 67-30 Los Pumas – Durban
4/10: Los Pumas 27-29 Springboks – Londres
9/11: Gales 28-52 Los Pumas – Cardiff
16/11: Escocia 24-33 Los Pumas – Edimburgo
23/11: Inglaterra vs. Los Pumas – Londres