Informe de un economista revela cómo la operatoria de Scott Bessent generó ganancias para EEUU mediante el swap

La crisis no se gestó por una sola causa. A la tradicional búsqueda de refugio preelectoral se sumaron desaciertos de política monetaria que venían erosionando la credibilidad. La eliminación de las Lefis restó herramientas de regulación, la comunicación sobre el funcionamiento de las bandas fue errática y el mercado asumió que, cualquiera fuera el resultado, el esquema sería modificado o abandonado. Sin credibilidad, los instrumentos pierden efecto y la reacción del mercado se vuelve automática. La intervención estadounidense buscó revertir expectativas, pero no logró desactivar la idea de un dólar más alto, indicó el economista en su análisis.