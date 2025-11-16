Sexualmente hablando: de carne somos

Así lo afirma el escritor británico Stephen Arnott en su libro “Sexo: manual del usuario”. Señala que, antiguamente, eran muchas las personas que ingerían una dieta escasa en proteínas, de modo que el eventual aumento brusco de los aminoácidos les procuraba un placer nunca antes experimentado (lo que podría haber originado el mito). De ahí que con frecuencia las recetas afrodisíacas incluían alimentos ricos en proteínas: además de carne, leche, pescado o legumbres, a menudo en combinación con buenas fuentes de energía, como la miel o las grasas (quizás por eso en Oriente Medio estaba muy difundida la mezcla de leche de camello y miel).