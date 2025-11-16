Silicon Valley: la vivencia que transforma miradas y potencia decisiones

Quienes ya caminaron sus pasillos y conversaron con sus protagonistas describen algo que va más allá de la tecnología. Alberto Nuñez (Director Ejecutivo de Fundación de Tucumán), ya visitó el ecosistema diez veces y lo resume con una gran claridad: “No importa cuántas veces vaya, siempre vuelvo distinto. Silicon Valley me enseñó que innovar no es tener más tecnología, sino más curiosidad, más apertura y más coraje para aprender del error”. Su mirada revela lo esencial: el cambio nace antes en la mente que en los procesos.