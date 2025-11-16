Secciones
Silicon Valley: la vivencia que transforma miradas y potencia decisiones

Hay viajes que se recuerdan y otros que, sencillamente, transforman. La Experiencia Silicon Valley de Fundación del Tucumán pertenece a esta segunda categoría. Y quienes ya la vivieron coinciden: no se trata de un recorrido por empresas icónicas, sino de un encuentro directo con una manera de pensar que cambia para siempre la forma de emprender, liderar y crear.

Hace 2 Hs

Quienes ya caminaron sus pasillos y conversaron con sus protagonistas describen algo que va más allá de la tecnología. Alberto Nuñez (Director Ejecutivo de Fundación de Tucumán), ya visitó el ecosistema diez veces y lo resume con una gran claridad: “No importa cuántas veces vaya, siempre vuelvo distinto. Silicon Valley me enseñó que innovar no es tener más tecnología, sino más curiosidad, más apertura y más coraje para aprender del error”. Su mirada revela lo esencial: el cambio nace antes en la mente que en los procesos.

Ese giro interno también lo experimentó Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, quien viajó para observar el ecosistema y regresó con un impulso renovador. La cultura de colaboración radical que encontró —donde compartir es parte del ADN— superó todas sus expectativas. Hoy, varias de las mejoras estratégicas de su empresa nacen directamente de lo vivido allí.

La experiencia también deja huellas en profesionales de otros ámbitos. Para Gladys Patiño (Paraguay), nutricionista funcional, Silicon Valley reveló la potencia del trabajo colectivo.

Descubrió que la innovación florece cuando el esfuerzo individual se une a la cooperación, cuando las alianzas se convierten en el motor que transforma ideas en avances reales.

Y, a veces, el viaje llega en el momento justo. Mariana Nuñez Corai, CEO de Just Be Marketing, viajó cuando su agencia daba sus primeros pasos. Allí comprendió que estaba pensando en pequeño y que su crecimiento podía ser mucho más ambicioso. A la vez, reafirmó su deseo de equilibrio: crecer sin descuidar su rol de madre ni su desarrollo personal. Silicon Valley fue para ella una brújula que alineó metas y prioridades.

Cada testimonio ilumina un ángulo de la experiencia: creatividad, estrategia, propósito, visión. Todos confluyen en una idea sencilla y poderosa: viajar a Silicon Valley cambia la forma de ver el futuro… y las herramientas para construirlo.

Si te gustaría sumarte a la próxima edición, ingresá en este siguiente enlace.

