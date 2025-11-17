Tucumán será sede de la Expo Sobre Ruedas 2025 (el evento que impulsará la economía del NOA)

El predio ferial de la Sociedad Rural será el escenario de la Expo Sobre Ruedas 2025, la primera gran exposición del norte argentino dedicada al universo de los vehículos, la innovación y el estilo de vida. Con una propuesta integral que combina autos, motos, bicicletas, gastronomía y espectáculos en vivo, el evento promete convertirse en un punto clave para el desarrollo económico y comercial de la región.
La exposición reunirá a empresas del sector automotor, emprendedores, marcas de accesorios, foodtrucks, productores locales y profesionales de distintos rubros vinculados a la movilidad y al entretenimiento. El encuentro busca generar nuevas oportunidades de negocios, alianzas comerciales y visibilidad para marcas locales y nacionales.
Bajo el lema “Tu manera de moverte, tu manera de vivirlo”, la expo ofrecerá tres grandes espacios temáticos: el Salón de la Moto, con las últimas novedades del sector; la Zona Biker, que reunirá a los fanáticos de las dos ruedas y su cultura; y el Mundo 4R, un espacio al aire libre para autos clásicos, deportivos y personalizados.
A estas propuestas se sumarán exhibiciones, test drives, presentaciones de marcas, una sala de juegos para chicos y un patio gastronómico con foodtrucks y propuestas culinarias seleccionadas especialmente para el evento.
Entre las actividades destacadas se encuentran el Motor Music Fest, con la participación del DJ Fabián Ibáñez, y la 1° edición del Desafío Skater, una competencia que reunirá a skaters de distintos puntos del país durante tres días de acción y adrenalina.
Además, la organización avanza en la planificación del sector gastronómico, definiendo la participación de emprendedores y propuestas culinarias que formarán parte del patio de comidas. De esta manera, la Expo Sobre Ruedas 2025 busca consolidarse como un espacio de encuentro y crecimiento para los sectores productivos y creativos de Tucumán.
Un evento que busca mover la economía regional
Marina Sánchez, de IDE Consultora Tucumán, explicó a IN Tucumán: “IDE Consultora es una de las empresas organizadoras de la Expo Sobre Ruedas. Nos destacamos porque nos dedicamos a la comunicación y a posicionar el turismo de reuniones en la provincia. Nuestro objetivo es posicionar a Tucumán con este producto para generar una economía regional del turismo de reuniones, es decir que somos productores y organizadores del evento”.
Consultada sobre el impacto económico, Sánchez detalló: “Las expos y congresos son el turismo que más dinero genera. Tucumán es la cuarta provincia con más congresos en el país. Esta expo no solo exhibirá productos, sino que también será una expo de negocios. Trabajamos junto con ACARA y concesionarias locales para ofrecer beneficios y posibles exenciones impositivas en conjunto con el Ministerio de Producción”.
La propuesta apunta a que durante los tres días haya ventas directas de autos y motos, generando un impacto real en la actividad comercial.
Además, habrá promociones hoteleras y turísticas para visitantes del NOA: “El impacto económico también se va a dar en hotelería, porque esperamos visitantes de todo el norte. Esto se trabaja junto al Bureau de Congresos y Convenciones para fortalecer el turismo de reuniones”.
La expectativa es alta: “La Expo Sobre Ruedas, en su primera edición, espera tener más de 70.000 asistentes durante los tres días”.
Un trabajo conjunto para un evento que nació para crecer
Su socio en la organización, Jesús Jiménez, de Concepto Eventos Corporativos, señaló: “Esta idea viene dando vueltas desde el último Salón de la Moto en 2022 y al asociarnos con IDE Consultora se convirtió en la gran exposición que es hoy.
Diseñamos los espacios, pensamos las actividades, buscamos expositores y trabajamos en el montaje general”.
Turismo, capacitación y participación institucional
La expo contará con la participación del Ente Tucumán Turismo y los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí Viejo, que ofrecerán capacitaciones, experiencias y propuestas vinculadas al deporte, la seguridad vial y el uso responsable de vehículos. Marina Sánchez resumió la visión: “Buscamos que la Expo Sobre Ruedas sea un evento calendario, que cada año lo esperemos.
Estamos gestionando la declaración de interés turístico nacional, con apoyo institucional para posicionarlo en todo el NOA”, concluyó.
Un evento que Tucumán espera con entusiasmo
La Expo Sobre Ruedas 2025 combinará turismo, negocios, entretenimiento y comunidad. Una oportunidad para mostrar lo que el NOA es capaz de crear, producir y proyectar hacia el país.
- Más información: https://exposobreruedas.com.ar
- Instagram: https://www.instagram.com/p/DOV1sYZEZGq/