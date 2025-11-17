Tucumán será sede de la Expo Sobre Ruedas 2025 (el evento que impulsará la economía del NOA)

Un evento que busca mover la economía regional

Marina Sánchez, de IDE Consultora Tucumán, explicó a IN Tucumán: “IDE Consultora es una de las empresas organizadoras de la Expo Sobre Ruedas. Nos destacamos porque nos dedicamos a la comunicación y a posicionar el turismo de reuniones en la provincia. Nuestro objetivo es posicionar a Tucumán con este producto para generar una economía regional del turismo de reuniones, es decir que somos productores y organizadores del evento”.