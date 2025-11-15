Científicos descubren que los seres humanos tendrían un "séptimo sentido": de qué se trata

Durante siglos, la percepción humana se explicó a partir de los cinco sentidos tradicionales: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Más tarde se incorporaron sentidos adicionales vinculados al equilibrio, la saciedad o la noción del tiempo. Pero ahora, un nuevo estudio podría ampliar aún más ese mapa perceptivo: los humanos serían capaces de detectar objetos sin tocarlos, gracias a una forma de “tacto remoto” nunca antes demostrada de manera tan clara.