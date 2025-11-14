Conmoción en Entre Ríos: murió un cantante de cumbia tras ser picado por una avispa

Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico entrerriano y fundador del grupo Cumbia Eterna, falleció en Concordia luego de sufrir la picadura de una avispa que le provocó una severa reacción alérgica. Su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente musical regional. La tragedia se suma a otro episodio ocurrido semanas atrás en Santa Fe, donde un productor hortícola de 65 años murió tras ser atacado por un enjambre de abejas.
El hecho ocurrió en el lavadero de autos de Zaldivas, ubicado en la intersección de la ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento. Según relataron allegados y su pareja, el músico había salido brevemente a hacer una compra y, al regresar, encontró una avispa dentro de su vehículo. Al intentar matarla, el insecto lo picó y desencadenó una reacción alérgica fulminante, publicó el medio local Ahora.
Consciente de la gravedad del cuadro, Zaldivas se dirigió por sus propios medios al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la complejidad del caso, fue derivado de inmediato al Hospital Masvernat, donde los médicos confirmaron que el músico era alérgico al veneno de avispa y actuaron rápidamente con el tratamiento de emergencia correspondiente.
A pesar de la intervención del equipo de salud, Zaldivas ingresó al servicio de emergencias con signos de cierre torácico progresivo y dificultades respiratorias. Allí sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en tres oportunidades, pero el desenlace fue inevitable, informó Elonce.
La fiscal Julia Rivoira intervino en el caso para reunir las circunstancias del hecho y avanzar con los procedimientos legales correspondientes. El fallecimiento ocurrió este jueves y generó un profundo impacto en Concordia y toda la región.