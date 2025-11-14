Conmoción en Entre Ríos: murió un cantante de cumbia tras ser picado por una avispa

El hecho ocurrió en el lavadero de autos de Zaldivas, ubicado en la intersección de la ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento. Según relataron allegados y su pareja, el músico había salido brevemente a hacer una compra y, al regresar, encontró una avispa dentro de su vehículo. Al intentar matarla, el insecto lo picó y desencadenó una reacción alérgica fulminante, publicó el medio local Ahora.