Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

Más allá del contenido digital, Bufoni también sorprendió al confirmar que ingresará al mundo del automovilismo. Según publicó The Sun, participará en la Porsche Cup Brasil, en competencias de drifting y en carreras off-road, demostrando que su espíritu competitivo y su búsqueda de nuevos retos siguen intactos. “Siempre me he esforzado por romper barreras, ya sea en el skateboarding o ahora en el automovilismo”, declaró. Sobre su vínculo con OnlyFans, añadió: “Lo que me gusta es que me da la libertad de compartir el lado real de mi vida con los fans. Las victorias, las dificultades, los viajes y todo lo que hay en medio. Esta es una forma de que la gente se conecte conmigo más allá de las competencias y los momentos destacados, y estoy emocionada de abrir esa puerta”.