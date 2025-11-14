Secciones
Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

La brasileña de 32 años, referente del skateboarding y ex atleta olímpica, sorprendió al anunciar su incursión en la plataforma.

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans IMAGENES TOMADAS DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Leticia Bufoni, una de las figuras más influyentes del skateboarding mundial, volvió a captar la atención global con un anuncio que marca un nuevo giro en su vida profesional. La atleta brasileña, de 32 años, que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y posee varios récords Guinness, confirmó que abrirá una cuenta en OnlyFans y que debutará en el automovilismo, ampliando así su ya versátil trayectoria deportiva y mediática.

Con más de cuatro millones de seguidores combinados entre Instagram y TikTok, Bufoni es una de las deportistas más seguidas y admiradas de Brasil. Su popularidad creció aún más gracias a hazañas como el récord mundial por la mayor altura alcanzada en un grind de skateboarding: descendió por una baranda instalada en el exterior de un avión en pleno vuelo, a 2.750 metros (9.022 pies) de altitud, una proeza que la consolidó como un ícono del deporte extremo.

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

En un posteo publicado en Instagram, la skater sorprendió al revelar su incursión en OnlyFans. “Estoy emocionada de finalmente compartir esto con ustedes. Mi OnlyFans oficial ya está en línea. Es una mirada detrás de escena a mi mundo: skate, entrenamiento, carreras, viajes y todo lo que amo hacer”, anunció.

Además, detalló que en la plataforma ofrecerá contenido exclusivo sobre su rutina diaria: “Ahí compartiré contenido detrás de las cámaras de mi rutina de skate, automotriz, entrenamiento, viajes y todo lo que es parte de mi rutina del día a día como atleta. ¡Sigue de cerca esta nueva etapa!”.

Más allá del contenido digital, Bufoni también sorprendió al confirmar que ingresará al mundo del automovilismo. Según publicó The Sun, participará en la Porsche Cup Brasil, en competencias de drifting y en carreras off-road, demostrando que su espíritu competitivo y su búsqueda de nuevos retos siguen intactos. “Siempre me he esforzado por romper barreras, ya sea en el skateboarding o ahora en el automovilismo”, declaró. Sobre su vínculo con OnlyFans, añadió: “Lo que me gusta es que me da la libertad de compartir el lado real de mi vida con los fans. Las victorias, las dificultades, los viajes y todo lo que hay en medio. Esta es una forma de que la gente se conecte conmigo más allá de las competencias y los momentos destacados, y estoy emocionada de abrir esa puerta”.

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

Bufoni también adelantó que documentará sus entrenamientos y experiencias en las pistas para compartirlas con sus seguidores, ofreciendo acceso exclusivo a los desafíos de esta nueva faceta deportiva. Su apuesta refuerza su presencia tanto en el ámbito digital como en el deportivo, consolidándola como una de las personalidades brasileñas más versátiles del momento.

Su historia con el skateboarding comenzó a los 10 años, en las calles de São Paulo. Al ver a sus amigos deslizarse por la ciudad, pidió que le prestaran una tabla. Ese gesto casual se convirtió en el inicio de una carrera que la llevaría a competir al más alto nivel. Pero no todos la apoyaron desde el principio. “A mi papá no le gustaba el skateboarding como a todos cuando comencé. Él pensaba que era solo para chicos y no para chicas”, recordó en una entrevista con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

