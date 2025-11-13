Los ADRs caen hasta un 7,2% y los bonos soberanos se hunden en medio de un jornada muy negativa en Wall Street

Los ADRs se hunden hasta 7,2% y los bonos en dólares caen este jueves, en medio de una jornada negativa en Wall Street. A nivel local, el mercado mantiene el sesgo positivo y vuelca su atención a los próximos desafíos de la gestión de Javier Milei: la baja del riesgo país, la compra de dólares del Tesoro de los EEUU y la aprobación del Presupuesto 2026 a fines de este año.