Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La artrosis es una de las enfermedades articulares más comunes y dolorosas, especialmente entre personas mayores o aquellas que realizan actividades que sobrecargan las articulaciones. Aunque no tiene cura definitiva, distintos estudios científicos han demostrado que ciertos hábitos y alimentos pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.
Entre ellos, un condimento cotidiano —presente en casi todas las cocinas del mundo— captó la atención de los expertos por sus potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se trata de un ingrediente sencillo, económico y fácil de incorporar a las comidas diarias, que podría convertirse en un gran aliado natural contra la artrosis.
Orégano: un condimento lleno de beneficios
El orégano no solo es un complemento delicioso para tus comidas, sino que también es una potente fuente de beneficios para la salud. Rico en nutrientes y compuestos activos como el carvacrol, borneol y timol, el orégano posee propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a combatir diversas afecciones y proteger el organismo.
Beneficios del orégano:
Alivio de dolores menstruales.
Reducción de dolores articulares.
Control del colesterol.
Tratamiento de la artrosis.
Apoyo para personas alérgicas, gracias a sus propiedades antiinflamatorias que pueden actuar como mucolíticos y expectorantes en infecciones respiratorias.
Efecto analgésico y antiespasmódico, además de su contenido en potasio, fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares y reducir el colesterol.
El principio activo del orégano: E-BCP
El orégano contiene un principio activo llamado beta-cariofilina (E-BCP), que ha demostrado tener efectos beneficiosos en la reducción del dolor y la inflamación articular. Esto lo convierte en un valioso recurso para el tratamiento casero de la artrosis y otras afecciones relacionadas con las articulaciones.
Incorpora el orégano en tu dieta:
Agrega orégano fresco o seco a tus ensaladas, sopas, guisos y platos de pasta para darles un toque extra de sabor y salud.
Utiliza aceite de orégano en tus aderezos y aliños para beneficiarte de sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas.
Disfruta de tés de orégano o infusiones para aliviar dolores menstruales y mejorar la digestión.