Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

- Variación en el sabor: la percepción de cambios en el sabor del agua está ligada a la pérdida de oxígeno disuelto. Según el principio del famoso químico francés Henry Le Chatelier, cada vez que el sistema experimenta una alteración en variables como la temperatura o la presión, el equilibrio del sistema se ajusta, generando un nuevo estado de equilibrio. En el caso del agua, la pérdida de gases contribuye a un cambio en el sabor, percibido al consumir agua que ha permanecido en reposo por un tiempo.