Mercurio retrógrado de noviembre: ¿cuándo comienza y qué signos sentirán su impacto?

Todos los signos de la rueda zodiacal sentirán los efectos de Mercurio retrógrado, pero algunos serán más afectados que el resto.

El último Mercurio retrógrado del año será en noviembre
Hace 2 Hs

Falta muy poco para que comience uno de los movimientos planetarios más temidos por quienes siguen la astrología: Mercurio retrógrado. Es la tercera y última vez que sucede en el año y se asocia con momentos de confusión, errores y malentendidos. Ante esto, crece la curiosidad por conocer la fecha exacta y los signos que sentirán con mayor intensidad sus efectos.

Este fenómeno, que en realidad es una ilusión óptica vista desde la Tierra, da la impresión de que el planeta retrocede en su recorrido orbital. En astrología, Mercurio es el planeta que rige la comunicación, la mentalidad, el intelecto y los patrones de pensamiento. Este es un planeta personal, por lo que su energía influye directamente en los individuos. Se lo asocia con la comunicación, los viajes y la tecnología.

Cuándo arranca Mercurio retrógrado en noviembre

La retrogradación final de Mercurio en 2025 comenzará este domingo 9 de noviembre y se prolongará hasta el día 29, abarcando casi todo el anteúltimo mes del año con su influencia. El planeta de la comunicación iniciará este tránsito en Sagitario para luego retroceder hacia Escorpio alrededor del 18 de noviembre. 

Mientras se posicione en el signo del arquero, asociado a los viajes, el aprendizaje superior y las creencias, es posible esperar debates intensos, excesos verbales e ideas mal comunicadas o traducidas. Posteriormente, su posición en el signo de Agua, conocido por ser profundo, emocional e intenso, hará que los procesos involucren la revisión de secretos, la reflexión de lo que yace bajo la superficie y la aparición de conversaciones muy intensas.

Cuáles son los signos más afectados

Todos los signos de la rueda zodiacal sentirán los efectos de Mercurio retrógrado, pero algunos serán más afectados que el resto:

Escorpio: dado que Mercurio retrógrado regresará a su signo, su intensidad emocional se activa. Los escorpianos atravesarán un ciclo de introspección. Podrían resurgir conversaciones pendientes, secretos o emociones que se creían resueltas. 

Este tránsito invita a hablar desde la honestidad y a no dejar que la desconfianza o los celos dominen las relaciones. Es un buen momento para comprender lo que realmente se siente y sanar vínculos.

Géminis: regido por Mercurio, será uno de los signos más sensibles a este retroceso. Sus nacidos podrían experimentar demoras en trámites, confusiones en la comunicación y dificultades para mantener la concentración. 

Conviene revisar mensajes, contratos y compromisos antes de dar su palabra. No es un período ideal para tomar decisiones impulsivas, sino para repensar proyectos y aclarar malentendidos.

Sagitario: al comenzar el retroceso en este signo de Fuego, las personas de Sagitario deberán frenar un poco el ritmo y revisar sus planes a largo plazo. Pueden sentirse frustrado si las cosas no avanzan como esperaba o si surgen malentendidos por hablar sin medir las palabras. 

Conviene reflexionar antes de opinar y replantear creencias o proyectos que ya no encajan con su visión actual.

Virgo: también bajo el dominio del planeta de la comunicación, Virgo sentirá la necesidad de reorganizar su rutina. Podrían surgir imprevistos en el trabajo o en temas de salud que obliguen a ajustar tiempos y prioridades. 

Lo que parecía estable podría requerir una revisión, pero este proceso puede resultar muy productivo si se enfoca en mejorar métodos y orden interno.

