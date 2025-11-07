Mercurio retrógrado de noviembre: ¿cuándo comienza y qué signos sentirán su impacto?

Este fenómeno, que en realidad es una ilusión óptica vista desde la Tierra, da la impresión de que el planeta retrocede en su recorrido orbital. En astrología, Mercurio es el planeta que rige la comunicación, la mentalidad, el intelecto y los patrones de pensamiento. Este es un planeta personal, por lo que su energía influye directamente en los individuos. Se lo asocia con la comunicación, los viajes y la tecnología.