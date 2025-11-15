Bioestimuladores o péptidos: ¿cuál es la mejor forma de tomar colágeno?

El colágeno representa cerca del 75% del peso seco de la dermis y es clave para mantener la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel. Sin embargo, su producción natural comienza a disminuir a partir de los 25 años. En este contexto, los bioestimuladores y los suplementos en polvo con péptidos de colágeno se posicionan como aliados fundamentales para reactivar su producción desde las capas más profundas.
¿Por qué el colágeno es tan importante para la piel?
El colágeno es una de las proteínas más abundantes y esenciales del cuerpo humano. Actúa como una “malla de sostén” que mantiene la estructura, firmeza y resistencia de la piel. Según diversos estudios médicos, representa aproximadamente el 75% del peso seco de la dermis, lo que lo convierte en un componente esencial para mantener un cutis joven y saludable.
Con el paso del tiempo, la producción de colágeno disminuye y se traduce en líneas finas, flacidez y pérdida de luminosidad.
“A partir de los 25 años, el cuerpo empieza a reducir la producción de colágeno, y este proceso se acelera con la edad, la exposición solar sin protección, el tabaquismo y el estrés”, explica Dianara Tomé, especialista en medicina estética y rejuvenecimiento facial de Rennova.
“La consecuencia es una piel más delgada, menos firme y con menor capacidad de retención de agua, lo que genera una apariencia cansada y envejecida.”
Esta pérdida no solo afecta el rostro, sino también el cuello, el escote y las manos, donde los signos del envejecimiento se vuelven más visibles. Por eso, cuidar el colágeno desde etapas tempranas es una inversión a largo plazo en bienestar cutáneo.
Péptidos de colágeno: el refuerzo desde adentro
El cuerpo sintetiza colágeno a partir de aminoácidos esenciales, especialmente vitamina C y zinc. Cuando esa producción natural disminuye, las fibras se fragmentan y la piel pierde densidad. Por eso, una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas de calidad es clave para mantener su regeneración natural.
En los últimos años, los suplementos con péptidos de colágeno hidrolizado se convirtieron en una tendencia. Estos productos aportan fragmentos de colágeno fácilmente absorbibles que estimulan la producción propia del organismo. Su consumo regular, acompañado de una dieta saludable, ayuda a mejorar la elasticidad, firmeza y luminosidad de la piel, además de fortalecer el cabello y las uñas.
Bioestimuladores de colágeno: una opción médica con resultados naturales
Otra alternativa en auge son los bioestimuladores de colágeno, tratamientos médicos inyectables que reactivan las células de la dermis para que vuelvan a producir colágeno propio. A diferencia de los suplementos orales, su acción es más localizada y progresiva, generando una mejora visible y natural con el paso del tiempo.
Estos tratamientos pueden aplicarse tanto en pieles jóvenes, como método preventivo, como en pieles maduras, donde ayudan a recuperar densidad, firmeza y suavizar los signos del envejecimiento.
“Los suplementos y los bioestimuladores no son excluyentes, sino complementarios. Mientras uno aporta los nutrientes esenciales para la producción, el otro estimula la ‘fábrica’ interna del colágeno”, explican desde Rennova.
“Esta combinación, sumada a una rutina saludable —hidratación, descanso y protector solar— permite prolongar la juventud de la piel por más tiempo.”
Cuidar el colágeno: una inversión en salud y belleza
A medida que pasa el tiempo, las cremas o suplementos orales pueden no ser suficientes para compensar la pérdida de colágeno. En esos casos, los tratamientos inyectables se vuelven una opción efectiva para estimular la piel desde adentro y recuperar su firmeza natural.
Cuidar el colágeno no es solo una cuestión estética, sino también de salud y bienestar. Esta proteína representa la base estructural de una piel sana y resistente. Adoptar hábitos conscientes, prevenir su pérdida y reforzar su producción desde adentro es una de las principales estrategias de belleza moderna.
Sobre Rennova®
Rennova® es una marca internacional de estética avanzada que combina innovación científica, tecnología de vanguardia y seguridad comprobada para ofrecer resultados naturales y confiables. Su portafolio incluye rellenos dérmicos, bioestimuladores y soluciones para lifting y revitalización de la piel, diseñadas para médicos especializados en medicina estética y dermatología.
Con presencia global, Rennova® se ha consolidado como un referente internacional por su compromiso con la investigación, la formación médica continua y la excelencia en cada uno de sus desarrollos. En 2025, la marca llega a Argentina a través de su distribuidor oficial, Proveedores Hospitalarios, para sumar al mercado local un portafolio innovador y seguro, respaldado por estándares internacionales de calidad y una comunidad médica comprometida con el bienestar y la confianza de los pacientes.