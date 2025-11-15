Bioestimuladores o péptidos: ¿cuál es la mejor forma de tomar colágeno?

El colágeno representa cerca del 75% del peso seco de la dermis y es clave para mantener la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel. Sin embargo, su producción natural comienza a disminuir a partir de los 25 años. En este contexto, los bioestimuladores y los suplementos en polvo con péptidos de colágeno se posicionan como aliados fundamentales para reactivar su producción desde las capas más profundas.