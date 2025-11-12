Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

El precio de la carne vacuna volvió a escalar y ya impacta en las góndolas y carnicerías. En las últimas dos semanas, los valores minoristas aumentaron entre 8% y 12%, y en algunos cortes populares el alza supera el 15% respecto de octubre. Sin embargo, las ventas no ceden: los consumidores continúan comprando, convalidan los nuevos valores y consolidan una tendencia que se repite cada fin de año, cuando la demanda se acelera y la oferta de hacienda se reduce.
Esto se da en un escenario tensionado por la escasez estructural de hacienda, consecuencia de un ciclo climático adverso que se extendió durante tres campañas. La pérdida de productores y terneros, junto con las inundaciones que afectaron millones de hectáreas, redujo la oferta justo en el momento de mayor demanda, consignó el diario "Ámbito".
El resultado es un mercado con menos hacienda disponible y precios en alza. El negocio de los feedlots volvió a ser atractivo: comprar un novillito de 360 kilos puede resultar más rentable que un ternero liviano, ya que se paga menos y se lo termina en menos tiempo. Con los valores actuales, la ecuación cierra y las fiestas de fin de año agregan presión sobre el mercado.
Los analistas coinciden en que el incremento reciente no responde a la inflación sino a la falta real de oferta. Con precios del novillo pesado entre $4.150 y $4.200 el kilo vivo, el traslado al mostrador es inevitable. A esto se suman condiciones que favorecen la retención de animales y la posibilidad de acceder a crédito productivo, factores que también inciden en el alza.
El factor estacional, la presión exportadora y la escasez interna conforman un escenario de precios firmes. Aun con esas limitaciones, la producción mantiene su ritmo y la demanda interna continúa sólida. Pese al aumento, las ventas no se resienten y el consumo se mantiene estable, reforzando la tendencia alcista.
Mientras tanto, la industria frigorífica enfrenta un panorama más ajustado, con costos en alza y rentabilidad limitada. Aun así, el mercado proyecta que, si la oferta no mejora y la demanda sigue firme, los precios al consumidor podrían continuar subiendo en el último tramo del año, acompañando el aumento del ganado en pie.