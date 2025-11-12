Quién fue Joseph Pilates, el genio que se inspiró en un gato y un bebé para transformar el ejercicio

Inspiración en la naturaleza

Pilates solía decir que su método estaba inspirado en la observación de dos seres: un bebé y un gato. Admiraba la manera en que un niño pequeño se mueve con libertad y curiosidad, y cómo un gato combina la gracia con la potencia en cada salto o estiramiento. Esa combinación de naturalidad y eficiencia fue la base de lo que llamó Contrología, el arte de coordinar cuerpo, mente y espíritu a través del movimiento.