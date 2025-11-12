Encuentros LA GACETA: la necesidad de mejorar la infraestructura y crear un centro multimodal en Tucumán

Aunque reconoció que en los últimos dos años ha mejorado el mantenimiento de las rutas provinciales, Blasco sostuvo que “dentro de esta red vial de la provincia tenemos rutas muy importantes, como la RP-9 y la RP-157, pero no nos olvidemos de la Ruta 34, una de las columnas vertebrales de la producción de la zona. Los accesos a esas rutas provinciales están cada vez en peor estado. Empezás a alargar kilómetros si tenés rutas en mal estado. Pasamos del asfalto al ripio y del ripio a la tierra. En todo el mundo evoluciona pero aquí involuciona. Hay lugares en donde los caminos están desapareciendo. Son problemas en los que hay que preocuparse y trabajar, pero se necesita dinero”.