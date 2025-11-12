Encuentros LA GACETA: la necesidad de mejorar la infraestructura y crear un centro multimodal en Tucumán

Uno de los principales problemas con los que deben lidiar los productores tucumanos y de la región es la lejanía con los puertos por donde se canaliza la producción agropecuaria. Durante su participación en “Encuentros LA GACETA”, Gonzalo Blasco, ex presidente de Apronor, puso énfasis en la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura para que todo el potencial exportador pueda ser aprovechado. “Nos va a servir para abaratar los costos”, aseguró el productor.
“El tema de la infraestructura es tremendo para la producción agropecuaria. Tucumán tiene una pequeña desventaja: su posición geográfica lejana a los puertos, por donde sale la mercadería de exportación y lejos de los grandes centros urbanos de la Argentina: Rosario, Buenos aires y Córdoba. Tucumán es una provincia en la que se puede hacer de todo, si nuestros dirigentes y nosotros mismos tenemos visión y fe”, comenzó su exposición Blasco.
“Para hablar de temas logísticos en este país, las condiciones ideales serían que vos, a 300 kilónetros del puerto manejes esa mercadería por vía terrestre, con camiones. De 300 a 800 km, lo ideal sería por trenes, y más de 800 km por vía fluvial. No tenemos, como Estados unidos, el delta del Mississippi, que parte al medio el país. En nuestro caso, el Paraná está al este, lo que deja al NOA sin esa posibilidad que abarataría los costos”, continuó analizando Blasco, que además es perito agropecuario.
Sobre las necesidades que debería priorizar, tanto el Estado como los productores, el ex dirigente de Apronor sostuvo que “tenemos que pedir por esa infraestructura, que nos va a servir para abaratar esos costos. El aeropuerto ha tenido una serie de mejoras en los últimos tiempos, se va a duplicar el tránsito de pasajeros y la pista ya ha sido alargada, con una dársena de carga importante. Por ese lado estaríamos bien”.
La trascendencia del tren como transporte de carga
Blasco se explayó sobre las bondades de los trenes para el transporte de la mercadería, en una decisión política que traería aparejados otros beneficios: además de abaratar el flete reduciría el tránsito de camiones por las rutas, disminuiría el mantenimiento de los caminos y tendría un fuerte impacto en la seguridad vial. “En cuanto al ferrocarril, tenemos el ramal C-8, del Belgrano Cargas, que se empezó a remodelar hace unos ocho años atrás, se hicieron obras civiles y en estos momentos está parado. Es muy importante para Tucumán porque comunica Rosario de la Frontera con la localidad de Las Cejas y se conecta con el Ramal C, que tendría que comunicar desde Santa Fe hasta La Quiaca”, detalló el productor.
“Tenemos el ferrocarril Mitre, que está trabajando con una trocha ancha, pero también necesitamos el centro multimodal de cargas, para que puedan confluir el Mitre con el Belgrano, para que la mercadería se pueda derivar por medios más económicos. Es un proyecto, que tiene ubicación y que hace una falta tremenda, no solo para la provincia sino también para la región, porque comunica a San Miguel de Tucumán con el resto del país”, analizó Blasco.
En cuanto a los beneficios inmediatos de fortalecer el tren como transporte de carga, reconoció que “para los productores de granos, el flete en ferrocarril es un 30% más barato que en camiones. Cuando tenés un ferrocarril fluido, bajas la presión del tránsito en la ruta, que redunda en la duración de la infraestructura y reduce los accidentes de tránsito”.
Aunque reconoció que en los últimos dos años ha mejorado el mantenimiento de las rutas provinciales, Blasco sostuvo que “dentro de esta red vial de la provincia tenemos rutas muy importantes, como la RP-9 y la RP-157, pero no nos olvidemos de la Ruta 34, una de las columnas vertebrales de la producción de la zona. Los accesos a esas rutas provinciales están cada vez en peor estado. Empezás a alargar kilómetros si tenés rutas en mal estado. Pasamos del asfalto al ripio y del ripio a la tierra. En todo el mundo evoluciona pero aquí involuciona. Hay lugares en donde los caminos están desapareciendo. Son problemas en los que hay que preocuparse y trabajar, pero se necesita dinero”.