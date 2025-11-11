¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

Según el especialista, esta mejora en la percepción del riesgo se traduce directamente en la tasa que el país paga por su deuda externa. “El riesgo país refleja la sobretasa que los bonos argentinos deben pagar en comparación con un bono del Tesoro de Estados Unidos, considerado libre de riesgo. Si el mercado cree que el país va a honrar sus compromisos, la prima baja”, indicó.