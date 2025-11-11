VIDEO. El Vaticano estrenó “Leo from Chicago”, un documental sobre las raíces del Papa en EEUU

Se trata del segundo documental dedicado al papa, tras “León de Perú”, estrenado en junio pasado. En esta nueva obra, el relato se adentra en los orígenes del pontífice desde su infancia en Dolton, un barrio de Chicago, donde creció junto a sus padres y hermanos en una pequeña casa con una habitación, un baño, una cocina, una sala de estar y un comedor, según recuerda su hermano Louis.