VIDEO. El Vaticano estrenó “Leo from Chicago”, un documental sobre las raíces del Papa en EEUU

El Vaticano presentó este lunes a través de YouTube el documental “Leo from Chicago”, una producción que recorre la historia, las raíces familiares y la vocación agustina del pontífice en su tierra natal. La cinta cuenta con testimonios de sus hermanos Louis y John, entre otros allegados.
Se trata del segundo documental dedicado al papa, tras “León de Perú”, estrenado en junio pasado. En esta nueva obra, el relato se adentra en los orígenes del pontífice desde su infancia en Dolton, un barrio de Chicago, donde creció junto a sus padres y hermanos en una pequeña casa con una habitación, un baño, una cocina, una sala de estar y un comedor, según recuerda su hermano Louis.
Con una duración de 52 minutos, la producción reconstruye el itinerario vital de Robert Francis Prevost en Estados Unidos a partir de los recuerdos de su entorno más cercano: familiares, compañeros de estudio, profesores y amigos de toda la vida.
El documental incluye fotografías inéditas del pontífice en su niñez y juventud, junto a sus padres y hermanos, además de imágenes con sus amigos de la infancia, que ayudan a retratar su evolución personal y espiritual hasta convertirse en papa.
Sus hermanos evocan con cariño los primeros años: desde su nacimiento, aseguran, “él fue especial”. Ambos destacan que crecieron en un hogar profundamente católico, donde su madre asistía a misa cada mañana antes de preparar a los niños para ir a la escuela. “La fe estaba presente en casa”, recuerdan, y fue precisamente esa vivencia cotidiana la que impulsó al futuro pontífice a seguir el mismo camino.
La pieza también revela aspectos más personales, como su afición por conducir, su carácter estudioso, relajado y humilde, y su gran sentido del humor.
Disponible en español, italiano e inglés, “Leo from Chicago” ofrece imágenes de los lugares que marcaron su vida y de la casa donde creció, además de relatos íntimos y anécdotas sobre su gusto por la gastronomía local, especialmente por la pizza de Chicago de pepperoni.
El documental fue realizado por los periodistas Deborah Castellano-Lubov, Salvatore Cernuzio y Felipe Herrera-Espaliat, con montaje de Jaime Vizcaíno Haro. La producción estuvo a cargo de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, en colaboración con la Arquidiócesis de Chicago y el Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE).