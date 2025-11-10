Enseñan ajedrez a los internos del penal de Villa Urquiza como una herramienta de reinserción

“El apoyo del Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, es constante en todas las actividades que hacemos con el fin de brindarles herramientas a los internos para que cuando cumplan con su pena y vuelvan a la calle, no reincidan en el delito. Y para ello, esta parte lúdica es fundamental. Estamos orgullosos de haber logrado que la maestra del ajedrez a nivel internacional, Claudia Amura, haya elegido venir al Servicio Penitenciario para compartir con las personas privadas de su libertad”, destacó Flores.