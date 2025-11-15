Secciones
CulturaArte y cultura

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

Protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz, "Ferrari" retrata el costado más humano y turbulento del fundador de la legendaria escudería italiana.

Hace 1 Hs

Los motores rugen en la pantalla y los fanáticos del automovilismo sienten que el corazón se acelera. HBO Max se adentra en el universo de la velocidad con “Ferrari”, una película que no solo emociona por sus escenas de acción, sino que también revive una historia intensa y profundamente humana. Inspirada en hechos reales, la cinta se transforma en un viaje por las pasiones, los dolores y las decisiones que marcaron la vida de Enzo Ferrari. Ideal para ver este finde. 

Dirigida por Michael Mann, “Ferrari” transporta al espectador al verano de 1957, cuando el empresario italiano enfrenta una etapa decisiva: su compañía está al borde de la bancarrota y su vida personal tambalea tras la muerte de su hijo. En ese contexto, Ferrari -interpretado por Adam Driver-  apuesta todo en una sola jugada: competir en la legendaria Mille Miglia, la carrera de resistencia más famosa de Italia.

La película no se limita a mostrar la velocidad en la pista. El drama se intensifica con la interpretación de Penélope Cruz como Laura, la esposa de Enzo, con quien mantiene una relación marcada por el dolor y los conflictos. Entre la presión empresarial, los dilemas familiares y el peso del legado, “Ferrari” ofrece una mirada íntima a un hombre que convirtió su apellido en sinónimo de perfección y riesgo.

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

Uno de los aspectos más destacados del film es su recreación histórica: desde los autos de época hasta los paisajes italianos, todo contribuye a una ambientación impecable. La cámara de Mann se desliza entre la adrenalina y la tragedia, recordando que detrás de cada victoria hay un costo personal.

“Ferrari” no es solo una película sobre autos: es una historia sobre ambición, pérdida y pasión. Una obra que combina velocidad y emoción, y que promete convertirse en una pieza de culto para quienes sienten que el rugido de un motor también puede contar una historia.

Temas Fórmula 1HBO Max24 Horas de Le Mans
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Comentarios