La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

Los motores rugen en la pantalla y los fanáticos del automovilismo sienten que el corazón se acelera. HBO Max se adentra en el universo de la velocidad con “Ferrari”, una película que no solo emociona por sus escenas de acción, sino que también revive una historia intensa y profundamente humana. Inspirada en hechos reales, la cinta se transforma en un viaje por las pasiones, los dolores y las decisiones que marcaron la vida de Enzo Ferrari. Ideal para ver este finde.