La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

Los motores rugen en la pantalla y los fanáticos del automovilismo sienten que el corazón se acelera. HBO Max se adentra en el universo de la velocidad con “Ferrari”, una película que no solo emociona por sus escenas de acción, sino que también revive una historia intensa y profundamente humana. Inspirada en hechos reales, la cinta se transforma en un viaje por las pasiones, los dolores y las decisiones que marcaron la vida de Enzo Ferrari. Ideal para ver este finde.
Dirigida por Michael Mann, “Ferrari” transporta al espectador al verano de 1957, cuando el empresario italiano enfrenta una etapa decisiva: su compañía está al borde de la bancarrota y su vida personal tambalea tras la muerte de su hijo. En ese contexto, Ferrari -interpretado por Adam Driver- apuesta todo en una sola jugada: competir en la legendaria Mille Miglia, la carrera de resistencia más famosa de Italia.
La película no se limita a mostrar la velocidad en la pista. El drama se intensifica con la interpretación de Penélope Cruz como Laura, la esposa de Enzo, con quien mantiene una relación marcada por el dolor y los conflictos. Entre la presión empresarial, los dilemas familiares y el peso del legado, “Ferrari” ofrece una mirada íntima a un hombre que convirtió su apellido en sinónimo de perfección y riesgo.
Uno de los aspectos más destacados del film es su recreación histórica: desde los autos de época hasta los paisajes italianos, todo contribuye a una ambientación impecable. La cámara de Mann se desliza entre la adrenalina y la tragedia, recordando que detrás de cada victoria hay un costo personal.
“Ferrari” no es solo una película sobre autos: es una historia sobre ambición, pérdida y pasión. Una obra que combina velocidad y emoción, y que promete convertirse en una pieza de culto para quienes sienten que el rugido de un motor también puede contar una historia.