Por qué la palta es el mejor alimento para empezar el día, según la ciencia

El desayuno sigue siendo, según la ciencia, la comida más importante del día. Después de horas de descanso, el cuerpo necesita energía y nutrientes para activar el metabolismo, despertar el cerebro y fortalecer las defensas. En los últimos años, las costumbres alimentarias cambiaron: las medialunas y tostadas clásicas fueron cediendo lugar a ingredientes naturales, con más proteínas, fibras y grasas saludables. Y entre esas nuevas opciones, la palta se ganó un lugar protagónico.