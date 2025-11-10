Por qué la palta es el mejor alimento para empezar el día, según la ciencia

El desayuno sigue siendo, según la ciencia, la comida más importante del día. Después de horas de descanso, el cuerpo necesita energía y nutrientes para activar el metabolismo, despertar el cerebro y fortalecer las defensas. En los últimos años, las costumbres alimentarias cambiaron: las medialunas y tostadas clásicas fueron cediendo lugar a ingredientes naturales, con más proteínas, fibras y grasas saludables. Y entre esas nuevas opciones, la palta se ganó un lugar protagónico.
Su textura cremosa y su perfil nutricional la convirtieron en una de las favoritas de los nutricionistas y de quienes buscan desayunos más completos. Pero, más allá de su popularidad en redes sociales, muchos se preguntan: ¿es realmente saludable comer palta a primera hora del día?
Los beneficios de la palta
1. Aporta grasas saludables
La palta contiene grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, el mismo que predomina en el aceite de oliva. Según el portal Medline Plus, estas grasas ayudan a reducir el colesterol LDL (el “malo”) y a mantener el corazón en buen estado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda su consumo regular dentro de una dieta equilibrada, ya que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
2. Favorece la digestión
Su alto contenido de fibra soluble e insoluble mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y genera una sensación de saciedad prolongada. Esto último ayuda a controlar el apetito durante el día, lo que la convierte en una aliada para quienes buscan mantener o reducir su peso corporal.
3. Regula la presión arterial
La palta es una fuente importante de potasio, un mineral clave para la salud cardiovascular y el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. De hecho, contiene más potasio que la banana, ayudando a contrarrestar los efectos del sodio y a mantener una presión arterial estable.
4. Refuerza el sistema inmunológico
Gracias a su aporte de vitaminas A, C, E y B6, la palta fortalece las defensas del organismo. Estos nutrientes actúan como antioxidantes, protegen las células del daño oxidativo y mejoran la respuesta inmune frente a virus e infecciones.
5. Mejora la salud de la piel
Los antioxidantes y ácidos grasos presentes en la palta contribuyen a mantener la piel hidratada y el cabello fuerte. Su vitamina E mejora la elasticidad y combate los signos del envejecimiento. Además, el aceite de palta es un ingrediente común en productos cosméticos por sus propiedades humectantes.
¿Conviene comer palta en el desayuno?
Los expertos coinciden: sí, la palta es una excelente opción para el desayuno, siempre que se consuma con moderación. Su combinación de grasas saludables, fibra y micronutrientes la convierte en una alternativa completa para empezar el día con energía.
Un estudio de la Universidad de Pensilvania comprobó que las personas que consumían una palta diaria experimentaban mayor saciedad y mejor adherencia a las dietas equilibradas.
Según la Mayo Clinic, incorporar este tipo de alimentos ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y a controlar el peso corporal. Una tostada integral con palta, huevo o tomate, por ejemplo, ofrece un desayuno balanceado, sin azúcares añadidos ni harinas refinadas.