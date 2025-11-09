Turf: Zinzan Brooke confirmó su ascenso con un gran triunfo en la central

Consiguió la victoria más importante de su campaña y confirmó que pasa por su mejor momento. Derrochando guapeza en los metros finales, Zinzan Brooke se adjudicó el especial “Albino Jiménez”, la carrera más importante de la reunión disputada en el hipódromo tucumano.
Muy bien conducido por Héctor “Pulga” Suárez, el alazán de José Gallego relegó por 3/4 cuerpo a Twitch Hurricane, que por dos largos dejó tercero al favorito Suffok. “Ganó muy bien. Se hizo una carrera muy linda y mi caballo tuvo un desarrollo limpio. Le tenía mucha confianza, porque en los entrenamientos había demostrado que estaba en buen forma”, dijo Suárez, mientras recibía las felicitaciones por haber guiado al éxito al nieto materno de Heliostatic.
El descendiente de Greenspring consiguió la cuarta victoria consecutiva y la sexta de su campaña de 22 presentaciones, donde además acumula tres segundos, siete terceros, un cuarto, cuatro quintos y solamente una actuación fuera del marcador. “Zinzan Brooke está en un gran momento. En el arranque de su campaña le costó mucho porque estaba con algunos problemas físicos. El entrenador le dio descanso y logró acomodarlo”, contó Suárez.
Fue escalando
Zinzan Brooke corrió durante la primera parte del desarrollo en el séptimo lugar, mientras que el potrillo Smiling Nich se desempeñó en la delantera entre los 1.200 y los 500 metros finales. Fue ahí donde Suárez comenzó a exigir al defensor de la caballeriza “Los Molestos”, para ingresar a la recta final en la cuarta ubicación, pero con muy buena acción. “Siempre lo traje de menor a mayor y cuando decidí exigirlo, arrancó con mucha fuerza. Tiene una muy buen atropellada. Esta vez los rivales no se entregaron y mi caballo tuvo que dar todo para poder ganar”, indicó el jinete, que cree que Zinzan Brooke puede rendir muy bien en pruebas de mayor distancia.
Próximo desafío
El domingo 30 de noviembre se disputará el clásico “Irineo Leguisamo” sobre 1.800 metros y ahí podría presentarse nuevamente Zinzan Brooke. “La verdad que esa es una decisión que la toman el entrenador con el propietario, pero no tengo dudas de que el caballo está para enfrentar ese desafío”, concluyó Suárez, que fue clave en el triunfo del alazán.
Los resultados de todas las competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(1.100 metros)
PREMIO “RED WARRIOR”
caballo peso jockey
1° IMPETUOSA 56 Julián Bethencourt
2° WATERLIGHT 56 Ángel Vai
3° GIULIE IS A BOMB 56 José Vizcarra
4° NAYLA PLUS 56 Benjamín Ossan
5° GRAND CARO 56 Brandon Suárez
6° ABRA DEL HINOJO 56 Cristian Caram
7° TANDILEÑA 56 Héctor Suárez
8° POTRA SI 56 Facundo Navarro
U° CHICA DE BLANCO 56 Facundo Morán
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
La ganadora es hija de: Seahenge - Ilussionary
Tiempo: 1’5”4/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y pesuezo
SEGUNDA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “MY MALICE”
caballo peso jockey
1° LE GRAND JOUR 56 Rubén Camos
2° RIO SEGURO 56 José Vizcarra
3° EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
4° VIAJERITA LETAL 54 Lucas González
5° GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
6° IL FORTINERO 56 Pablo Alarcón
7° SUPER CAUSE 56 José Carrizo
8° AMOR TALENT 56 Francisco Albornoz
9° EL ETIQUETADO 56 Facundo Navarro
10° NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
11° EXTERMINADOR RIDE 56 Marcos Navarro
U° ARECO GIFT 56 Cristian Caram
Entrenador: Marcelo Suárez
Caballeriza: Mis 5 Nietos
El ganador es hijo de: Ap Candy - Le Grand Slam
Tiempo: 44”4/5
Ganada por: 1/2 pescuezo y 1 1/2 cuerpo
TERCERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “SENSATIONAL LORD”
caballo peso jockey
1° COUNT THE GOLD 56 Alan Medina
2° LIGHT BLACK 56 Matías Rodríguez
3° ECO VENTURA 56 Julián Bethencourt
4° ESPALDA SIN RIESGO 56 Ángel Vai
5° CRISETTE 56 Benjamín Ossan
6° GRIMALDO 56 José Vizcarra
7° VALID SAM 56 Sixto Argañaraz
8° SUPREMO PRIZE 56 Facundo Morán
9° THE BEST WARRIOR 56 Pablo Alarcón
10° EL MAIPUENSE 56 Héctor Suarez
11° MARE BRAVIO 56 Héctor Alcayaga
12° GOOD CHAMPION 56 Kevin Olivera
13° HIGH SONG 56 Lucas González
14° VONDEL PARK 56 Cristian Caram
U° DUBAI STONE 56 William Chavez
Entrenador: Héctor Jiménez
Caballeriza: Mirko y Cristobal
El ganador es hijo de: Gold Gulch - Come With Us
Tiempo: 45”3/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 7 cuerpos
CUARTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “EL MAYORAZGO”
caballo peso jockey
1° ENLOQUECEME 56 José Vizcarra
2° CAETANO 60 Facundo Morán
3° GRAND LUCRE 54 Pablo Alarcón
4° EURO SPRING 58 Walter Marrades
5° ICE BEER 56 Héctor Suárez
6° TRENDIC TOPIC 58 Francisco Brito
7° GRAND SILVERIO 58 Rubén Camos
8° ANGEL POETA 56 Kevin Olivera
9° CASUAL SECURITY 56 Sergio Medina
10° ELLA DICE 54 Cristian Caram
11° IL VOLO 56 Tadeo Nacusse
U° BASKO JAVIER 58 Ángel Vai
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Fragotero - Elisabeta
Tiempo: 46”1/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y pescuezo
QUINTA CARRERA
(370 metros)
CUADRERA
caballo peso jockey
1° BUEN RINCON 56 Sergio Medina
2° MAJIM BOO 56 José Vizcarra
3° MATADOR 56 Cristian Caram
U° MERITO 56 Lucas González
Tiempo: 20”2/5
Ganada por: cabeza y 2 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “LUDO JOY 2021”
caballo peso jockey
1° ES NUESTRO 56 Rubén Camos
2° PIU RIMOUT 57 Benjamín Ossan
3° STORM FORCE 56 Ismael Gauna
4° DON AUGE 56 Francisco Brito
5° GALANA IN LOVE 57 Lucas González
6° MUNDO DANIEL 56 Héctor Suárez
7° BLESSED AGAIN 55 Walter Figueroa
8° CARTA ESCONDIDA 57 José Vizcarra
9° PRIDE CANDY 56 Julián Bethencourt
10° WINSADAY 56 Ángel Vai
11° TAILGATE 56 José Carrizo
12° ISLAND OF LUCK 54 Pablo Alarcón
U° SACA BRILLO 56 Sergio Medina
Entrenador: Miguel Lobo
Caballeriza: Los Dos Hermanos
El ganador es hijo de: Cosmic Trigger - Evidenza
Tiempo: 1’20”1/5
Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 cabeza
SÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “WATCHTOWER 2023”
caballo peso jockey
1° SWEET ELEMENTARY 54 Rubén Camos
2° JAN DE LICHE 54 Héctor Suárez
3° CON EXCESO 56 Francisco Brito
4° Q LOICO 56 Cristian Caram
5° FIN DEL MUNDO 56 José Vizcarra
6° HYMPRESIONANTE 56 Walter Marrades
7° YODA 56 Pablo Alarcón
8° SMASHING MASTER 56 Facundo Morán
U° EL MOONWALK 56 Lucas González
Entrenadora: Mariela Solórzano
Caballeriza: Papito Javier
El ganador es hijo de: Equal Talent - Tokata Dan
Tiempo: 1’23”4/5
Ganada por: 1 cuerpo y 4 cuerpos
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “MARCUS VINICIUS 2022”
caballo peso jockey
1° EL BARBA ROJA 56 Ángel Vai
2° TIERNO DE ALMA 54 Julián Bethencourt
3° GUAJIRU 53 Lucas González
4° CHE FACHA 56 José Vizcarra
5° SOY NICHOLAS 56 Rubén Camos
6° DIALECTO 56 Héctor Suárez
7° FULGENTE 56 Facundo Morán
U° APOSTOLICO FRANK 54 Francisco Brito
Entrenador: Pedro Alvarado
Caballeriza: Mis Nietos S.B.F.A
El ganador es hijo de: Puerto Escondido - Barbera D’asti
Tiempo: 1’25”2/5
Ganada por: 11 cuerpos y pescuezo
NOVENA CARRERA
(1.500 metros)
PREMIO “5º ANIVERSARIO REVISTA TURF MUNDIAL”
caballo peso jockey
1° JOLLY BOY 52 Francisco Brito
2° LUCKY SHADOW 52 Raúl Valdez
3° JAZMINERO AZUL 54 Rubén Camos
4° SEEKING MONEY 56 José Vizcarra
5° GOOGLER 54 Ángel Vai
6° EUFEMIO 56 Héctor Suárez
7° DISTINTO RIG 56 Pablo Alarcón
8° MASTER DANDY 56 Matías Rodríguez
9° CASHISKING 50 Walter Figueroa
U° ILDO 50 Benjamín Ossan
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Tete
El ganador es hijo de: Daddy Long Legs - Jolly Song
Tiempo: 1’30”2/5
Ganada por: 4 cuerpos y 1 1/2 cuerpo
DÉCIMA CARRERA
(1.600 metros)
ESPECIAL “ALBINO JIMENEZ”
caballo peso jockey
1° ZINZAN BROOKE 56 Héctor Suárez
2° TWITCH HURRICANE 58 José Vizcarra
3° SUFFOK 58 Facundo Morán
4° PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
5° SHOW GOES ON 55 Francisco Brito
6° SMILING NICH 54 Ángel Vai
7° DON PIPER 53 Cristian Caram
8° CARO AMICI 55 Walter Marrades
U° LORD TRIUMPH 53 Rubén Camos .
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie
Tiempo: 1’37”4/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 2 cuerpos
UNDÉCIMA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”
caballo peso jockey
1° EL COBRE 52 Julián Bethencourt
2° POLAQUITA LOVE 54 Facundo Navarro
3° LORD LANCELOT 54 José Vizcarra
4° CANDY GATO 50 Walter Figueroa
5° ES AMOROSO 54 Pablo Alarcón
6° WIND VISION 54 Walter Marrades
7° INDIO ELECTRIC 52 Francisco Brito
8° RIVENDEL 52 Matías Rodríguez
9° NORTEÑO FOR SALE 54 Juan Romano
10° TATY BOONE 52 Ángel Vai
U° DOMNA 56 Rubén Camos
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
El ganador es hijo de: Il Campione - Inter Plus
Tiempo: 1’19”2/5
Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 cuerpo