Secciones
DeportesMás deportes

Turf: Zinzan Brooke confirmó su ascenso con un gran triunfo en la central

El hijo de Greenspring contó con la excelente conducción de Héctor Suárez para relegar a Twitch Hurricane. Tercero llegó al favorito Suffok.

Turf: Zinzan Brooke confirmó su ascenso con un gran triunfo en la central
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino 09 Noviembre 2025

Consiguió la victoria más importante de su campaña y confirmó que pasa por su mejor momento. Derrochando guapeza en los metros finales, Zinzan Brooke se adjudicó el especial “Albino Jiménez”, la carrera más importante de la reunión disputada en el hipódromo tucumano.

Muy bien conducido por Héctor “Pulga” Suárez, el alazán de José Gallego relegó por 3/4 cuerpo a Twitch Hurricane, que por dos largos dejó tercero al favorito Suffok. “Ganó muy bien. Se hizo una carrera muy linda y mi caballo tuvo un desarrollo limpio. Le tenía mucha confianza, porque en los entrenamientos había demostrado que estaba en buen forma”, dijo Suárez, mientras recibía las felicitaciones por haber guiado al éxito al nieto materno de Heliostatic.

El descendiente de Greenspring consiguió la cuarta victoria consecutiva y la sexta de su campaña de 22 presentaciones, donde además acumula tres segundos, siete terceros, un cuarto, cuatro quintos y solamente una actuación fuera del marcador. “Zinzan Brooke está en un gran momento. En el arranque de su campaña le costó mucho porque estaba con algunos problemas físicos. El entrenador le dio descanso y logró acomodarlo”, contó Suárez.

Fue escalando

Zinzan Brooke corrió durante la primera parte del desarrollo en el séptimo lugar, mientras que el potrillo Smiling Nich se desempeñó en la delantera entre los 1.200 y los 500 metros finales. Fue ahí donde Suárez comenzó a exigir al defensor de la caballeriza “Los Molestos”, para ingresar a la recta final en la cuarta ubicación, pero con muy buena acción. “Siempre lo traje de menor a mayor y cuando decidí exigirlo, arrancó con mucha fuerza. Tiene una muy buen atropellada. Esta vez los rivales no se entregaron y mi caballo tuvo que dar todo para poder ganar”, indicó el jinete, que cree que Zinzan Brooke puede rendir muy bien en pruebas de mayor distancia.

Próximo desafío

El domingo 30 de noviembre se disputará el clásico “Irineo Leguisamo” sobre 1.800 metros y ahí podría presentarse nuevamente Zinzan Brooke. “La verdad que esa es una decisión que la toman el entrenador con el propietario, pero no tengo dudas de que el caballo está para enfrentar ese desafío”, concluyó Suárez, que fue clave en el triunfo del alazán.

Los resultados de todas las competencias fueron:

PRIMERA CARRERA

(1.100 metros)

PREMIO “RED WARRIOR”

caballo            peso                jockey

1° IMPETUOSA            56             Julián Bethencourt

2° WATERLIGHT          56             Ángel Vai

3° GIULIE IS A BOMB   56             José Vizcarra

4° NAYLA PLUS           56             Benjamín Ossan

5° GRAND CARO         56             Brandon Suárez

6° ABRA DEL HINOJO   56             Cristian Caram

7° TANDILEÑA            56             Héctor Suárez

8° POTRA SI               56             Facundo Navarro

U° CHICA DE BLANCO  56             Facundo Morán

Entrenador: Alexis Jaime

Caballeriza: El Pili

La ganadora es hija de: Seahenge - Ilussionary

Tiempo: 1’5”4/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y pesuezo

SEGUNDA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “MY MALICE”

caballo            peso                jockey

1° LE GRAND JOUR     56             Rubén Camos

2° RIO SEGURO           56             José Vizcarra

3° EMPEROR JACK      56             Walter Marrades

4° VIAJERITA LETAL     54             Lucas González

5° GOLOSO KEN          56             Francisco Brito

6° IL FORTINERO         56             Pablo Alarcón

7° SUPER CAUSE         56             José Carrizo

8° AMOR TALENT        56             Francisco Albornoz

9° EL ETIQUETADO      56             Facundo Navarro

10° NACHO SUN PRIZE 56             Héctor Coronel

11° EXTERMINADOR RIDE             56             Marcos Navarro

U° ARECO GIFT           56             Cristian Caram

Entrenador: Marcelo Suárez

Caballeriza: Mis 5 Nietos

El ganador es hijo de: Ap Candy - Le Grand Slam

Tiempo: 44”4/5

Ganada por: 1/2 pescuezo y 1 1/2 cuerpo

TERCERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “SENSATIONAL LORD”

caballo            peso                jockey

1° COUNT THE GOLD   56             Alan Medina

2° LIGHT BLACK          56             Matías Rodríguez

3° ECO VENTURA        56             Julián Bethencourt

4° ESPALDA SIN RIESGO               56             Ángel Vai

5° CRISETTE               56             Benjamín Ossan

6° GRIMALDO             56             José Vizcarra

7° VALID SAM             56             Sixto Argañaraz

8° SUPREMO PRIZE      56             Facundo Morán

9° THE BEST WARRIOR                56             Pablo Alarcón

10° EL MAIPUENSE      56             Héctor Suarez

11° MARE BRAVIO       56             Héctor Alcayaga

12° GOOD CHAMPION  56             Kevin Olivera

13° HIGH SONG           56             Lucas González

14° VONDEL PARK       56             Cristian Caram

U° DUBAI STONE         56             William Chavez

Entrenador: Héctor Jiménez

Caballeriza: Mirko y Cristobal

El ganador es hijo de: Gold Gulch - Come With Us

Tiempo: 45”3/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 7 cuerpos

CUARTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “EL MAYORAZGO”

caballo            peso                jockey

1° ENLOQUECEME       56             José Vizcarra

2° CAETANO               60             Facundo Morán

3° GRAND LUCRE        54             Pablo Alarcón

4° EURO SPRING         58             Walter  Marrades

5° ICE BEER               56             Héctor Suárez

6° TRENDIC TOPIC       58             Francisco  Brito

7° GRAND SILVERIO     58             Rubén Camos 

8° ANGEL POETA         56             Kevin Olivera

9° CASUAL SECURITY  56             Sergio  Medina

10° ELLA DICE            54             Cristian Caram

11° IL VOLO                56             Tadeo  Nacusse

U° BASKO JAVIER        58             Ángel Vai

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Fragotero - Elisabeta

Tiempo: 46”1/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y pescuezo

QUINTA CARRERA

(370 metros)

CUADRERA

caballo            peso                jockey

1° BUEN RINCON         56             Sergio Medina            

2° MAJIM BOO            56             José Vizcarra              

3° MATADOR              56             Cristian Caram           

U° MERITO 56             Lucas González

Tiempo: 20”2/5

Ganada por: cabeza y 2 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “LUDO JOY 2021”          

caballo            peso                jockey

1° ES NUESTRO           56             Rubén Camos

2° PIU RIMOUT            57             Benjamín Ossan

3° STORM FORCE        56             Ismael Gauna

4° DON AUGE             56             Francisco Brito

5° GALANA IN LOVE     57             Lucas González

6° MUNDO DANIEL      56             Héctor Suárez

7° BLESSED AGAIN      55             Walter Figueroa

8° CARTA ESCONDIDA 57             José Vizcarra

9° PRIDE CANDY         56             Julián Bethencourt

10° WINSADAY            56             Ángel Vai

11° TAILGATE             56             José Carrizo

12° ISLAND OF LUCK   54             Pablo Alarcón

U° SACA BRILLO         56             Sergio Medina

Entrenador: Miguel Lobo

Caballeriza: Los Dos Hermanos

El ganador es hijo de: Cosmic Trigger - Evidenza

Tiempo: 1’20”1/5

Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 cabeza

SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “WATCHTOWER 2023”

caballo            peso                jockey

1° SWEET ELEMENTARY               54             Rubén Camos

2° JAN DE LICHE         54             Héctor Suárez

3° CON EXCESO          56             Francisco Brito

4° Q LOICO 56             Cristian Caram

5° FIN DEL MUNDO      56             José Vizcarra

6° HYMPRESIONANTE   56             Walter Marrades

7° YODA    56             Pablo Alarcón

8° SMASHING MASTER 56             Facundo Morán

U° EL MOONWALK       56             Lucas González

Entrenadora: Mariela Solórzano

Caballeriza: Papito Javier

El ganador es hijo de: Equal Talent - Tokata Dan

Tiempo: 1’23”4/5

Ganada por: 1 cuerpo y 4 cuerpos

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “MARCUS VINICIUS 2022”

caballo            peso                jockey

1° EL BARBA ROJA     56             Ángel Vai

2° TIERNO DE ALMA    54             Julián Bethencourt

3° GUAJIRU                53             Lucas González

4° CHE FACHA            56             José Vizcarra

5° SOY NICHOLAS        56             Rubén Camos

6° DIALECTO              56             Héctor Suárez

7° FULGENTE              56             Facundo Morán

U° APOSTOLICO FRANK                54             Francisco Brito

Entrenador: Pedro Alvarado

Caballeriza: Mis Nietos S.B.F.A

El ganador es hijo de: Puerto Escondido - Barbera D’asti

Tiempo: 1’25”2/5

Ganada por: 11 cuerpos y pescuezo

NOVENA CARRERA

(1.500 metros)

PREMIO “5º ANIVERSARIO REVISTA TURF MUNDIAL”

caballo            peso                jockey

1° JOLLY BOY             52             Francisco Brito

2° LUCKY SHADOW      52             Raúl Valdez

3° JAZMINERO AZUL    54             Rubén Camos

4° SEEKING MONEY      56             José Vizcarra

5° GOOGLER               54             Ángel Vai

6° EUFEMIO                56             Héctor Suárez

7° DISTINTO RIG          56             Pablo Alarcón

8° MASTER DANDY      56             Matías Rodríguez

9° CASHISKING            50             Walter Figueroa

U° ILDO     50             Benjamín Ossan

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Tete

El ganador es hijo de: Daddy Long Legs - Jolly Song

Tiempo: 1’30”2/5

Ganada por: 4 cuerpos y 1 1/2 cuerpo

DÉCIMA CARRERA

(1.600 metros)

ESPECIAL “ALBINO JIMENEZ”

caballo            peso                jockey

1° ZINZAN BROOKE      56             Héctor Suárez

2° TWITCH HURRICANE                58             José Vizcarra

3° SUFFOK 58             Facundo Morán

4° PALADIN ORIENTAL 57             Julián Bethencourt

5° SHOW GOES ON      55             Francisco Brito

6° SMILING NICH         54             Ángel Vai

7° DON PIPER             53             Cristian Caram

8° CARO AMICI           55             Walter Marrades

U° LORD TRIUMPH      53             Rubén Camos .

Entrenador: José Gallego

Caballeriza: Los Molestos

El ganador es hijo de: Greenspring - Nathalie

Tiempo: 1’37”4/5

Ganada por: 3/4 cuerpo y 2 cuerpos

UNDÉCIMA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”

caballo            peso                jockey

1° EL COBRE              52             Julián Bethencourt

2° POLAQUITA LOVE    54             Facundo Navarro

3° LORD LANCELOT     54             José Vizcarra

4° CANDY GATO          50             Walter Figueroa

5° ES AMOROSO         54             Pablo Alarcón

6° WIND VISION           54             Walter Marrades

7° INDIO ELECTRIC      52             Francisco Brito

8° RIVENDEL               52             Matías Rodríguez

9° NORTEÑO FOR SALE                54             Juan Romano

10° TATY BOONE         52             Ángel Vai

U° DOMNA 56             Rubén Camos

Entrenador: Alexis Jaime

Caballeriza: El Pili

El ganador es hijo de: Il Campione - Inter Plus

Tiempo: 1’19”2/5

Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 cuerpo

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánJockey Club de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué Silicon Valley está copiando la cultura laboral china del “996”
1

Por qué Silicon Valley está copiando la cultura laboral china del “996”

En 2026 una de cada tres empresas eliminará el home office en pos de mayor productividad
2

En 2026 una de cada tres empresas eliminará el "home office" en pos de mayor productividad

Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán
3

Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán

Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes
4

Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón
5

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?
6

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

Más Noticias
Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

Una pyme del sector logístico lidera el ranking de mejores lugares de trabajo para jóvenes

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Sentadillas: el ejercicio básico que fortalece tu cuerpo y mejora tu calidad de vida

Sentadillas: el ejercicio básico que fortalece tu cuerpo y mejora tu calidad de vida

La fórmula secreta del bienestar después de los 70: el entrenamiento que no puede faltar

La fórmula secreta del bienestar después de los 70: el entrenamiento que no puede faltar

Qué significa que una persona lea los mensajes de WhatsApp y no conteste, según la psicología

Qué significa que una persona lea los mensajes de WhatsApp y no conteste, según la psicología

¿Internet lento? Cuál es el peor lugar de tu hogar para colocar el router del WiFi

¿Internet lento? Cuál es el peor lugar de tu hogar para colocar el router del WiFi

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

Comentarios