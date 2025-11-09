Zolotareva y Tran ganaron el título de dobles en el WTA 125 de Tucumán

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. Strakhova y Herrero Linana comenzaron mejor, dominando el primer set con solidez desde el fondo de la cancha y aprovechando los errores de sus rivales. Sin embargo, Zolotareva y Tran reaccionaron con fuerza en el segundo parcial, logrando rápidos quiebres y mostrando mayor precisión en la red para igualar el marcador.