Zolotareva y Tran ganaron el título de dobles en el WTA 125 de Tucumán

Se impusieron a Strakhova y Herrero Linana por 2-6, 6-1 y 10-6 en la final disputada en la cancha central de Lawn Tennis.

Anastasia Zolotareva y Lian Tran ganaron la final de dobles del WTA 125 de Tucumán. Anastasia Zolotareva y Lian Tran ganaron la final de dobles del WTA 125 de Tucumán. Federico Van Mameren/ LA GACETA.
Hace 1 Hs

Anastasia Zolotareva y Lian Tran se consagraron campeonas del torneo de dobles del WTA 125 de Tucumán tras vencer a Valeriya Strakhova y Alicia Herrero Linana por 2-6, 6-1 y 10-6. El partido se jugó en la cancha central del Tucumán Lawn Tennis Club y marcó el cierre de una semana intensa de competencia.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. Strakhova y Herrero Linana comenzaron mejor, dominando el primer set con solidez desde el fondo de la cancha y aprovechando los errores de sus rivales. Sin embargo, Zolotareva y Tran reaccionaron con fuerza en el segundo parcial, logrando rápidos quiebres y mostrando mayor precisión en la red para igualar el marcador.

La definición llegó en el super tie-break, donde Zolotareva y Tran mantuvieron la concentración y aprovecharon las oportunidades para cerrar el partido por 10-6.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro: ambas parejas ganaron cuatro quiebres de servicio y tuvieron un porcentaje de aciertos en el primer saque cercano al 87%. Con esta victoria, Zolotareva y Tran cierran una destacada actuación en Tucumán y se quedan con el título en la primera edición del certamen en territorio tucumano.

