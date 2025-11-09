Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Después de una mala jornada de clasificación y con un despiste que pudo costarle el fin de semana, el argentino Franco Colapinto correrá hoy en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, con la tranquilidad de tener asegurada su butaca para la temporada 2026. El piloto de Alpine largará desde el puesto 18, en una carrera que será televisada por Fox Sports y Disney+.