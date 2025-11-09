Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Después de una mala jornada de clasificación y con un despiste que pudo costarle el fin de semana, el argentino Franco Colapinto correrá hoy en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, con la tranquilidad de tener asegurada su butaca para la temporada 2026. El piloto de Alpine largará desde el puesto 18, en una carrera que será televisada por Fox Sports y Disney+.
El piloto argentino tendrá como objetivo mejorar su desempeño de ayer, en un circuito por demás atractivo y en el que la lluvia puede modificar las reglas en San Pablo. La largada está prevista para las 14.
Fue durante la carrera sprint en donde Colapinto tuvo las mayores dificultades y, al igual que Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, se despistó después de tocar un piano con la rueda izquierda. Eso le impidió completar la prueba y, con el auto severamente dañado, sus posibilidades en la clasificación fueron nulas.
Lando Norris se quedó con la pole y completarán las dos primeras filas Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Piastri.