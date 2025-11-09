Chahla otorgó un reconocimiento económico a empleados municipales

Conflicto del transporte

Luego de llegar a un acuerdo con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), la intendenta Rossana Chahla hizo referencia al conflicto del transporte en la Capital e hizo un llamado a cumplir con los acuerdos. “Nosotros queremos decir que entendemos la situación económica del país, de los empresarios, la misma situación económica que atraviesa el Municipio. Esto es un esfuerzo muy grande desde la Secretaría de Hacienda, donde nosotros estamos apostando a que el transporte llegue a la gente, que la gente no quede más sin poder ir a la universidad, a la escuela, a los hospitales, y eso es lo que nos preocupaba”, explicó Chahla sobre el acuerdo alcanzado.