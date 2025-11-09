Chahla otorgó un reconocimiento económico a empleados municipales

Los empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibieron un reconocimiento económico especial, en el marco de los festejos por el Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre. La medida fue anunciada por la intendenta Rossana Chahla durante un encuentro con trabajadores en el hall central del Palacio Municipal, ubicado en 9 de Julio y Lavalle, donde compartió un brindis y un mensaje de agradecimiento.
El beneficio consiste en un monto no remunerativo de $100.000, destinado exclusivamente a los agentes sin cargos jerárquicos, con el objetivo de acompañar la situación económica de los empleados en un contexto de alta inflación. Según indicaron desde el municipio, el reconocimiento se suma a otras acciones impulsadas por la gestión para fortalecer el vínculo con la planta de trabajadores.
“En tiempos complejos en términos económicos, hacemos un esfuerzo para darles a nuestra familia municipal un reconocimiento para que puedan disfrutar junto a sus familias en su día”, expresó la jefa municipal, que estuvo acompañada por miembros de su gabinete y representantes gremiales. En ese marco, añadió: “Como lo hacemos desde el primer año de gestión, esta es nuestra manera de agradecerles por su dedicación y por estar siempre presentes”.
Chahla aprovechó la ocasión para destacar la tarea diaria y silenciosa de quienes cumplen funciones en las distintas áreas del municipio, desde servicios públicos hasta atención al vecino. “Quiero reconocer el enorme trabajo que realizan cada día, especialmente en momentos difíciles. Hemos estado cerca de los vecinos, acompañándolos, y ellos lo reconocen. Pero también sabemos que aún queda mucho por hacer, y debemos seguir trabajando juntos en ese camino”, concluyó.
Conflicto del transporte
Luego de llegar a un acuerdo con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), la intendenta Rossana Chahla hizo referencia al conflicto del transporte en la Capital e hizo un llamado a cumplir con los acuerdos. “Nosotros queremos decir que entendemos la situación económica del país, de los empresarios, la misma situación económica que atraviesa el Municipio. Esto es un esfuerzo muy grande desde la Secretaría de Hacienda, donde nosotros estamos apostando a que el transporte llegue a la gente, que la gente no quede más sin poder ir a la universidad, a la escuela, a los hospitales, y eso es lo que nos preocupaba”, explicó Chahla sobre el acuerdo alcanzado.
La jefa municipal enfatizó que la prioridad de su gestión es garantizar un servicio de transporte regular y confiable, y exhortó a las empresas a cumplir con los compromisos asumidos. “Queremos decirle y pedirles a las empresas que cumplamos con lo establecido, en el sentido de la regularidad, de la frecuencia, de lo que reclama la gente. Nosotros a los reclamos de la gente los conocemos porque tenemos una comunicación bastante fluida y es muy importante que cumplamos con ello porque la gente está un poco cansada y molesta también”, señaló.
Además, destacó el trabajo conjunto con las distintas áreas municipales para escuchar las demandas de los vecinos durante los días del paro. “Queremos decirles a los vecinos de San Miguel de Tucumán que hemos trabajado dos semanas intensas junto con la gestión para poder resolver cuanto antes el tema. Pero, además, no tan solo resolverlo, sino también escuchar cada uno de sus reclamos. Cada uno de sus reclamos llegó a nuestras manos. Lo escuchamos, lo leímos y lo transmitimos. Hay un gran compromiso de todos los empresarios de poder solucionar la situación”, afirmó.