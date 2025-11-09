El anillo y la corona

Murió por cortesía, cumpliendo el horario de una corona. Es que Descartes (les regalo este lindísimo antecedente para hacer fiaca), trabajó siempre acostado o en la cama hasta el mediodía. Lo mencionan varios contemporáneos (Adrien Baillet, su primer biógrafo, entre otros). Decía que las mejores ideas le venían entre el sueño y la vigilia, cuando la mente todavía no estaba “molestada por el cuerpo”. Su rutina típica en Holanda era así: dormía hasta las 10 o 11 de la mañana. Pensaba, escribía y meditaba tendido en la cama, con la ventana cerrada. Desayunaba tarde. Salía a caminar por la tarde o recibía visitas. De noche, escribía cartas o revisaba experimentos. Era enemigo del frío, del ruido y de los madrugones. Por eso maldijo la insistencia de Cristina de Suecia para que le dé clases particulares a la mañana. La reina quería clases a las cinco de la mañana, en el invierno de Estocolmo. Murió al mes. Ojo gente con eso de clases particulares de dualismo antes de las seis.