El sector citrícola muestra recuperación, pero aún lejos de los niveles históricos

“Argentina viene de un largo período complicado para la producción frutícola debido a políticas que afectan al mercado interno y a conflictos sociales. Las economías productivas sufrieron bajo una gran carga impositiva, elevados costos y falta de rentabilidad, lo que llevó a un achicamiento del sector y la caída de las exportaciones. El gobierno de Javier Milei trajo un cambio abrupto, procurando normalizar la economía, logrando una fuerte baja inflacionaria y un achicamiento del Estado. La estabilidad lograda y la menor inflación permite ordenar las empresas y dar nuevamente previsibilidad. Pero la reactivación de la economía está tardando en darse ante la enorme deuda pública, años de desajustes y la falta de recursos”, dijo Betina Ernst, de la firma Topinfo Marketing, en su informe sobre el escenario productivo.