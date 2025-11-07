Rockstar Games echó a 30 empleados por “filtración de secretos”: la empresa niega persecución sindical

Por su parte, el IWGB rechazó esa versión y afirmó que los empleados despedidos participaban en canales privados de comunicación donde discutían temas laborales con representantes sindicales. Alex Marshall, presidente del sindicato, acusó a la compañía de “intentar silenciar a quienes buscan condiciones de trabajo más justas” y calificó la decisión como “una de las maniobras antisindicales más flagrantes y despiadadas de la historia de la industria del videojuego”.