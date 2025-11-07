Concepción celebra sus 125 años con una gran fiesta y una cartelera de lujo

La ciudad de Concepción se prepara para vivir este viernes una noche inolvidable con motivo de los 125 años de su municipalización.
La celebración, organizada por la Municipalidad de Concepción, se desarrollará a partir de las 19 en el predio Manuel Marcial Córdoba, ubicado en la esquina de Ernesto Padilla y Rosa Mística, con entrada libre y gratuita.
Una cartelera de primer nivel
La edición 2025 de la Fiesta de la Ciudad de Concepción contará con una programación artística destacada, encabezada por figuras nacionales de distintos géneros musicales:
Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys serán los grandes protagonistas de una velada que promete convocar a miles de personas.
Además, subirán al escenario Trío Concepción, Los del Barrio, Va con Vos, Roma Show, Fabricio Rodríguez “El Ángel del Violín” y Virginia Sola, entre otros artistas locales y regionales.
Historia y tradición
La fiesta clausura una serie de actividades deportivas, culturales y recreativas que se realizaron durante las últimas semanas para conmemorar la fecha en que Concepción fue declarada municipio.
El 31 de octubre de 1900 se promulgó el proyecto de ley impulsado por los legisladores Ernesto Padilla y Gregorio Silvetti, que marcó el nacimiento institucional de la ciudad.
El primer intendente fue Stewart Shipton, mientras que Escipión López asumió como primer presidente del Concejo Deliberante.
Una celebración para toda la región
Como cada año, la Fiesta de la Ciudad atrae no solo a los vecinos de Concepción, sino también a visitantes de comunidades cercanas y provincias vecinas, que llegan convocados por su variada cartelera musical y el ambiente familiar del evento.
El predio Manuel Marcial Córdoba contará con puestos de comida y bebida, además de un paseo de artesanos locales que ofrecerán sus productos al público.
Seguridad, sonido e infraestructura
El intendente Alejandro Molinuevo destacó el trabajo de organización realizado por las distintas áreas municipales para garantizar una jornada segura y confortable:
“Esta es una celebración en la que nada ha quedado librado al azar. Hay un despliegue importante de personal para que todo salga a la perfección. La seguridad, el espacio amplio, el sonido, la iluminación y la participación de artistas de diferentes estilos apuntan a que todos los asistentes regresen a sus casas satisfechos de haber vivido una verdadera fiesta”, aseguró.