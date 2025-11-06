Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

El empresario señaló que desde principios de año se registra una caída marcada en la cantidad de usuarios que pagan tarifa plena, y que esa tendencia es particularmente fuerte en el sector urbano. “Primero pensamos que era un problema de nuestra línea, pero hablando con colegas entendimos que es algo general. Hay un desplazamiento de pasajeros hacia las motos por aplicación, y eso genera una distorsión muy grande”, sostuvo.