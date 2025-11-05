San Martín vuelve a las prácticas: ¿qué jugadores dirán presente en el complejo "Natalio Mirkin"?

El regreso contará con la mayoría de jugadores surgidos del club y que tienen contrato asegurado: Darío Sand y los arqueros del club Nicolás Carrizo, Juan Jaime, Tomás García y Daniel Acevedo; Guillermo Rodríguez, Leonardo Gastón Monroy, Juan Orellana, Tiago Peñalba y Aníbal Paz en la defensa; en el medio campo, Gustavo Abregú, Ulises Vera, Agustín Prokop, Agustín Graneros, Jesús Soraire, Nicolás Castro y Alan Cisnero; y en ataque, Gonzalo Rodríguez y Aaron Spetale. A ellos se sumará la reincorporación progresiva de Nicolás Moreno, aún en recuperación de su lesión ligamentaria, y existe la posibilidad del retorno de Mauro Verón, luego de su préstamo en Managua (Nicaragua), algo que se evaluará en las próximas semanas.