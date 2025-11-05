San Martín vuelve a las prácticas: ¿qué jugadores dirán presente en el complejo "Natalio Mirkin"?

A menos de un mes del golpe en el “Nuevo Francisco Urbano”, San Martín volverá al ruedo. Este jueves desde las 17, en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel profesional se reencontrará con Mariano Campodónico y su cuerpo técnico, en la primera práctica tras la eliminación del 12 de octubre contra Deportivo Morón. Será un regreso cargado de emociones, silencios y miradas pendientes: la primera vez que jugadores y CT se volverán a ver tras un final de temporada que dejó más dudas que certezas.
La cita tendrá un rasgo inapelable: todos los futbolistas deberán presentarse, sin excepciones. El cuerpo técnico fue claro al respecto. Quienes no concurran, deberán justificar su ausencia ante el entrenador. “Más allá de la situación institucional, el plantel sigue activo y bajo contrato. Nadie queda exento”, remarcaron desde el entorno de Campodónico.
El regreso contará con la mayoría de jugadores surgidos del club y que tienen contrato asegurado: Darío Sand y los arqueros del club Nicolás Carrizo, Juan Jaime, Tomás García y Daniel Acevedo; Guillermo Rodríguez, Leonardo Gastón Monroy, Juan Orellana, Tiago Peñalba y Aníbal Paz en la defensa; en el medio campo, Gustavo Abregú, Ulises Vera, Agustín Prokop, Agustín Graneros, Jesús Soraire, Nicolás Castro y Alan Cisnero; y en ataque, Gonzalo Rodríguez y Aaron Spetale. A ellos se sumará la reincorporación progresiva de Nicolás Moreno, aún en recuperación de su lesión ligamentaria, y existe la posibilidad del retorno de Mauro Verón, luego de su préstamo en Managua (Nicaragua), algo que se evaluará en las próximas semanas.
Algunos de los futbolistas mencionados también finalizan su contrato en diciembre, pero al tratarse en su mayoría de jugadores surgidos del club, su regreso no tendría inconvenientes y su continuidad quedará sujeta a la decisión de la futura comisión directiva. El resto del plantel se encuentra en una situación más delicada: los vínculos de Hernán Zuliani, Mauro Osores, Federico Murillo, Franco Quiroz, Nahuel Cainelli, Matías García, Gabriel Hachen, Axel Bordón, Leonardo Monje, Mauro González, Lautaro Taboada, Juan Cuevas, Martín Pino, Franco García y Juan Cruz Esquivel vencen el 31 de diciembre, y su futuro dependerá directamente de lo que determine la conducción que asumirá tras las elecciones del 30 de noviembre.
En los casos de Franco García y Esquivel, además, intervienen opciones de compra elevadas, lo que requerirá una negociación más compleja, tanto política como financiera. Ambos fueron de los más regulares del torneo y su continuidad figura entre los temas prioritarios del nuevo proyecto deportivo.
Una semana movida
El cuerpo técnico definió una planificación de reactivación física que se extenderá durante toda la semana. No se trata de una pretemporada formal, sino de una puesta a punto que combine fuerza, potencia e intervalado con cargas moderadas.
Este jueves, el plantel realizará una sesión combinada de potencia y resistencia aeróbica, según el programa diseñado por el cuerpo técnico. El trabajo incluirá pasadas de 300 metros en 55 segundos, con pausas de 1 minuto 30 segundos entre cada una, y una macro pausa intermedia para control de cargas. Luego se complementará con un bloque de fuerza general que integrará sentadillas, empuje de cadera unipodal y tracciones en polea, en método de contraste.
El objetivo será volver al movimiento sin exigir al máximo, priorizando el reencuentro grupal y la evaluación física individual después de tres semanas de inactividad. En los días siguientes se irán reincorporando los ejercicios de circuito, velocidad y gimnasio previstos en el período transitorio.
También podrían participar juveniles de Reserva, que se integrarán para completar los trabajos tácticos y sumar minutos con los profesionales. Será una oportunidad para mostrarse sin la presión del resultado y para que el cuerpo técnico observe potenciales recambios de cara a 2026.
Espera y reconstrucción
Mientras tanto, el contexto institucional se mantiene en compás de espera. Tras la renuncia de la comisión encabezada por Rubén Moisello, el club transita una etapa de transición que será administrada hasta las elecciones de fin de mes. Pero el fútbol no se detiene: los jugadores se entrenan, el cuerpo técnico dirige y la pelota vuelve a rodar.
San Martín inicia así un nuevo tramo del camino. Todavía con heridas abiertas, pero con el compromiso intacto. Todos fueron citados. Y, aunque el futuro todavía no esté escrito, el primer paso es volver a entrenar.