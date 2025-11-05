Secciones
Una madre se drogó, se quedó dormida y su bebé murió ahogado en la bañera

Sucedió en Estados Unidos. Amber Winstead, de 36 años, admitió su responsabilidad por la muerte de su hijo de 3 meses.

Amber Winstead se declaró culpable por la muerte de su hijo.
Hace 1 Hs

En Estados Unidos, una madre de Kentucky se declaró culpable de homicidio tras la muerte de su hijo de apenas 3 meses, que se ahogó en la bañera de un hotel mientras ella dormía bajo los efectos de la droga, en un hotel ubicado sobre Airport Hotel Boulevard, en Louisville.

Según informaron las autoridades, Amber Winstead, de 36 años, reconoció que ese día consumió drogas y se metió a la bañera junto a su bebé.

En algún momento, se quedó dormida y, cuando despertó varias horas después, el pequeño ya estaba sumergido y sin vida. La autopsia determinó que se ahogó.

La confesión y el proceso judicial

El viernes 31 de octubre, Winstead admitió su responsabilidad ante la Justicia y aceptó los cargos de homicidio. La mujer será sentenciada en diciembre, mientras su abogado solicitó que permanezca bajo arresto domiciliario hasta la fecha, ya que está por finalizar un tratamiento contra las adicciones.

“La Sra. Winstead fue arrestada en el estacionamiento por este caso. Ella nunca asistió al funeral de su hijo. Le gustaría visitar la tumba de su hijo. Le gustaría tener un poco de paz antes de ingresar al Departamento de Correcciones”, declaró el abogado defensor Bryce Dean.

La jueza dijo que tomaría en consideración su petición. “Permítanme que examine este caso y vea si puedo encontrar alguna manera de darles una solución, porque siento una evidente empatía por ustedes. La situación es trágica en todos los sentidos”, dijo la jueza Trish Morris.

Winstead se enfrentará a nueve años de prisión cuando sea sentenciada en diciembre.

