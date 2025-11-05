Sin lugar en Alpine: Jack Doohan analiza un destino inesperado fuera de la Fórmula 1

El movimiento de fichas dentro de Alpine transformó el panorama de varios pilotos jóvenes. Entre los más perjudicados aparece Jack Doohan, quien hasta hace poco era señalado como la gran promesa del equipo francés. El ascenso de Franco Colapinto como titular para 2026 cambió por completo su destino y lo obligó a replantear su futuro lejos de la Fórmula 1.
Según reveló el portal japonés AutoSport Web, Doohan analiza seriamente la posibilidad de competir en Asia, luego de quedarse sin butaca para la próxima temporada. El medio asegura que el australiano está “explorando la participación en carreras en Japón”, en lo que sería un giro radical para su carrera tras años de formación en la órbita europea.
La decisión de Alpine de apostar por Colapinto fue un golpe directo para Doohan, que venía desempeñándose como piloto de reserva y probador. Pese a su trabajo en los test y su compromiso con el programa de jóvenes talentos, el impacto del argentino y su rápida adaptación inclinaron la balanza. El equipo priorizó su proyección y el fuerte respaldo comercial que lo acompaña.
La alternativa asiática incluye opciones dentro de la Super Fórmula japonesa, una categoría reconocida por su alto nivel competitivo y por haber sido plataforma de desarrollo para nombres como Pierre Gasly o Liam Lawson. Para Doohan, sin embargo, significaría un alejamiento temporal de la elite, un paso que pocos pilotos dan voluntariamente cuando aún buscan consolidarse en la F1.
Una carrera que busca nuevo rumbo
Con el calendario 2026 prácticamente cerrado y las estructuras europeas sin vacantes, el australiano deberá reinventarse para mantenerse vigente. Su salida de Alpine marca el final de una etapa y el inicio de otra en la que intentará recuperar protagonismo. Desde Enstone observan con respeto su decisión, mientras Colapinto afianza su lugar en la máxima categoría.