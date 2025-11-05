Sin lugar en Alpine: Jack Doohan analiza un destino inesperado fuera de la Fórmula 1

La decisión de Alpine de apostar por Colapinto fue un golpe directo para Doohan, que venía desempeñándose como piloto de reserva y probador. Pese a su trabajo en los test y su compromiso con el programa de jóvenes talentos, el impacto del argentino y su rápida adaptación inclinaron la balanza. El equipo priorizó su proyección y el fuerte respaldo comercial que lo acompaña.