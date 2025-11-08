Beneficios espirituales del palo santo: cuándo y cómo encenderlo

El palo santo, también conocido como madera sagrada, es un poderoso aliado espiritual capaz de limpiar, proteger y elevar la energía. Utilizado desde tiempos ancestrales por chamanes y sanadores sudamericanos, su aroma dulce y envolvente transforma tanto el ambiente como el estado interior de quien lo usa. Pero, ¿sabías que hay momentos y formas específicas para encenderlo y aprovechar al máximo sus beneficios?