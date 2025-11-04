Violento linchamiento: asesinan a un conductor y prenden fuego su camión tras un fatal accidente

Un conductor fue asesinado a golpes y su camión incendiado luego de atropellar accidentalmente a un niño de 9 años en el kilómetro 51 de la carretera que conduce a Tasba Pri, en el municipio de Puerto Cabezas, Nicaragua. El hecho ocurrió la noche del domingo y ha generado conmoción en la región.
De acuerdo con testigos, el menor, identificado solo por sus iniciales R.A.R., se encontraba jugando al borde de la carretera cuando fue embestido por el vehículo.
Mientras los familiares del niño permanecían en el lugar del accidente, llegó el abuelo del menor, Martín Ramos, conocido como “El Tigre”, quien junto a otros allegados exigió al conductor que descendiera del camión.
El hombre, identificado como Cisneros, obedeció, pero fue atacado brutalmente con tubos y palos. Según los reportes, no tuvo posibilidad de defenderse y murió en el sitio.
Tras el homicidio, los agresores prendieron fuego al camión -un vehículo marca Hino, placas M 401-937-, que terminó completamente calcinado.
La hija del conductor, Yaritza Cisneros Hernández, contó que se enteró de la tragedia al ver la noticia en redes sociales. “Algo me dijo que era mi papá… lo conozco bien, ni estando de espalda tirado en el suelo ya muerto se me pierde”, declaró a medios locales, consignó el portal Infobae.
El dolor de los familiares del conductor brutalmente asesinado
Posteriormente confirmó la identidad del fallecido y expresó su dolor por lo sucedido: “Mi papá se detuvo, hizo lo correcto, él esperaba que llegara la Policía, no era necesario que me lo mataran.”
Además, señaló que su padre había contactado a las autoridades antes del ataque para asumir su responsabilidad como chofer, pero consideró que el accidente se debió a un descuido familiar: “Nosotros creemos que el descuido del niño fue culpa de ellos, de los familiares.”
Por el momento, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de Martín Ramos, señalado como principal sospechoso del homicidio. Hasta ahora, no ha sido detenido.