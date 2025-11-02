Secciones
Sociedad› AL MAL TIEMPO

Grandes pocillos
Grandes pocillos
Santiago Garmendia
Por Santiago Garmendia Hace 4 Hs

La escena es conocida por todos.

—Mozo, el café está tibio/ caliente/ frío o sino suave/ fuerte etc. … ¿me lo puede calentar, enfriar, agregarle leche o café?

Los mozos y las mozas son gente complicada desde siempre y suelen acceder con amabilidad, pero no sin reproche. Incluso se daban situaciones que hoy serían impensables:

Usted lo pidió livianito.

—Sí, perdón, me arrepentí.

Eso no generaba un tribunal de escarnio: el mozo mentía “no hay problema” y se hacía cargo de la falta de claridad electiva del cliente.

Hoy estamos enterándonos de que nunca supimos tomar café. Por más Buen Gusto, Cosechera, Il Sorpasso o el ABC, aunque uno haya viajado a Mar del Plata no por las playas heladas ni el carperío de guatas peludas y vistas inenarrables, sino por el café de la Fonte D’Oro, del Doria o de la Boston, todo resultó estar mal.

En las cafeterías top de Tucumán nos atiende un mozo que normalmente no supera los doce años y, si uno llega a pedir alguna corrección, lo miran como lo que es: un bruto de billar que durante seis décadas tomó agua de paraguas y no conoce el café.

¿Calentarlo? —dice, escandalizado—. Pierde las isoflavonas y la aromática fundamental de la variedad Pis de Mono. Ni hablar de lo que se puede pedir con la infusión, son cartas de dos tomos. El tostado de Il Sorpasso era no solo una delicia sino una bella simplificación mental. En fin.

Otro tema son los recipientes. Antes las tazas eran todas parecidas: pesadas, blancas, sin logos. El café era un líquido oscuro que se servía caliente y se enfriaba mientras se hablaba. Había una especie de consenso térmico, una forma tácita de ciudadanía. Hoy, en estos lugares pioneros, se trata de cuencos que, si el local se define “fusión”, pueden ser vasijas de humita. No hay dos iguales: dentro del mismo café hay colores, grosores, volúmenes distintos. No se puede generar un mínimo consenso acerca de lo que antes se podía llamar un pocillo o una jarrita. Ahora tenemos tres cuartos, cuatro quintos, cinco sextos, siete medios. Volvimos, en materia de café, a antes del Simela, y probablemente terminemos hablando en brazadas del Rey Luis.

Pero lo más grave es el idioma. No hay diccionario común. El “capuchino” de la esquina es una mala palabra en la diagonal y se castiga con brea y plumas. ¡Los nombres! Ristretto, lungo, macchiato, latte, cappuccino, affogato, espresso.

Digamos que uno va con su pareja y se encuentra con esta carta escrita por el mismísimo Mario Puzo. Claro, uno no quiere quedar como el ignorante que es y le manda una combinación que le suena refinada:

—Ehm… nos trae, por favor, un caffè triplo ristretto corretto al limoncello.

El mozo empieza a llorar y le pregunta si sabe lo que está haciendo. Le narra entonces historias ominosas sobre la poca gente que hizo ese pedido a lo largo de la historia. Ahí nomás usted debe retractarse y pedir, con humildad, una sugerencia para tomar lo mejor del café.

—Bueno, sale mucho el caffè macchiato al latte caldo, in tazzina.

—¡Traiga nomás entonces!

Usted queda satisfecho y orientado, hasta que escucha que el mozo llega a la barra y dice con naturalidad:

—¡Dos cortados en jarrita!.

En el Club Social de Aguilares siempre me impresionó que la gente iba y volvía varias veces al día. Deben tomarse seis cafés por día y las opciones son más menos leche, jarrita o pocillo. Hace no mucho aceptaron el edulcorante. No puede ser saludable. Pero saben que es una forma de encuentro. Si esta tendencia de los café de baristas que describimos predomina, puede terminar siendo más que una charla. un idioma sin traducción. Antes se discutía sobre política, amores o derrotas mientras el café se enfriaba. Ahora se discute sobre el café mismo. El café dejó de ser una experiencia compartida y pasó a ser un argumento. Es que cuando se le da muchas vueltas, se enfría todo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet
1

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina
2

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución
3

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo
4

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026
5

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende
6

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Más Noticias
El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Comentarios