Grandes pocillos

Otro tema son los recipientes. Antes las tazas eran todas parecidas: pesadas, blancas, sin logos. El café era un líquido oscuro que se servía caliente y se enfriaba mientras se hablaba. Había una especie de consenso térmico, una forma tácita de ciudadanía. Hoy, en estos lugares pioneros, se trata de cuencos que, si el local se define “fusión”, pueden ser vasijas de humita. No hay dos iguales: dentro del mismo café hay colores, grosores, volúmenes distintos. No se puede generar un mínimo consenso acerca de lo que antes se podía llamar un pocillo o una jarrita. Ahora tenemos tres cuartos, cuatro quintos, cinco sextos, siete medios. Volvimos, en materia de café, a antes del Simela, y probablemente terminemos hablando en brazadas del Rey Luis.