Las mil caras de Diego Maradona, en una muestra

Para disfrutar en el Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251); hoy abrirá a las 17, con entrada libre y gratuita,

UN ÍCONO GLOBAL. Diego Armando Maradona traspasó fronteras. la gaceta / fotos de diego aráoz UN ÍCONO GLOBAL. Diego Armando Maradona traspasó fronteras. la gaceta / fotos de diego aráoz
Hace 6 Hs

Hasta el jueves, con distintas actividades, estará habilitado en el Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) el tributo a Diego Armando Maradona “Barrilete cósmico”, con motivo de su cumpleaños 65. 

Dentro de la agenda hay una muestra de caricaturas en homenaje al ídolo deportivo, en una propuesta artística y federal de artistas de todo el país, que celebra su vida, su pasión y su legado a través del arte para evidenciar su impacto en la cultura global. 

DISTINTAS MIRADAS. La figura del ídolo se reproduce en diferentes dibujos. DISTINTAS MIRADAS. La figura del ídolo se reproduce en diferentes dibujos.

La actividad es organizada por la Dirección Artística de Letras del Ente junto a la uc!-Unión de Caricaturistas de Tucumán, con la participación del Área Audiovisual y Punto Digital. 

En el Espacio Lola Mora se montarán además stands temáticos y una feria de coleccionistas. 

LA MUESTRA. Hasta el jueves estará habilitada en el Ente Cultural. LA MUESTRA. Hasta el jueves estará habilitada en el Ente Cultural.

Hoy abrirá a las 17, con entrada libre y gratuita,

APORTES VARIADOS. Propuesta de carácter federal de todo el país. APORTES VARIADOS. Propuesta de carácter federal de todo el país.
JUNTOS. Coproducción entre el Ente y Unión de Caricaturistas. JUNTOS. Coproducción entre el Ente y Unión de Caricaturistas.
CARICATURAS. “Barrilete cósmico” sintetiza una iconografía general. CARICATURAS. “Barrilete cósmico” sintetiza una iconografía general.
