Las mil caras de Diego Maradona, en una muestra

Hasta el jueves, con distintas actividades, estará habilitado en el Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) el tributo a Diego Armando Maradona “Barrilete cósmico”, con motivo de su cumpleaños 65.
Dentro de la agenda hay una muestra de caricaturas en homenaje al ídolo deportivo, en una propuesta artística y federal de artistas de todo el país, que celebra su vida, su pasión y su legado a través del arte para evidenciar su impacto en la cultura global.
La actividad es organizada por la Dirección Artística de Letras del Ente junto a la uc!-Unión de Caricaturistas de Tucumán, con la participación del Área Audiovisual y Punto Digital.
En el Espacio Lola Mora se montarán además stands temáticos y una feria de coleccionistas.
Hoy abrirá a las 17, con entrada libre y gratuita,