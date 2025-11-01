Secciones
El martes la Eeaoc realizará la IIª Jornada de Caña de Azúcar

Se hará en el anfiteatro del predio El Manantial de la Facultad de Agronomía.

Hace 7 Hs

Las autoridades de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) comunicaron que desde las 8.30 del martes se llevará a cabo la segunda Jornada Anual Eeaoc - Caña de Azúcar, bajo el lema “El campo y la industria juntos”, en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (sede El Manantial). Los interesados pueden inscribirse ingresando al formulario de registro.

La jornada incluye un programa con disertaciones y paneles orientados a analizar la zafra 2025, la realidad del sector sucroalcoholero y los desafíos de la sustentabilidad en la agroindustria cañera.

Programa:

Bloque 1: Análisis de Zafra 2025

Dinámica espacial y temporal de la cosecha de caña en la zafra 2025.

Carmina Fandos y Jorge Forciniti (Eeaoc).

Mesa Panel “Campo e industria: balance de la zafra y perspectivas para lo que viene” con la participación de José Melián (ingenio Leales), Omar Audi (ingenio Concepción), Carlos Ovejero (Los Balcanes), Matías Rosselli (ingenio Ledesma), Sebastián Ascárate (Minetti y Cía) y Esteban Brito (Los Balcanes).

Realidad y desafíos del sector sucroalcoholero, a cargo de Jorge Feijóo (Centro Azucarero Argentino).

Bloque 2: Sustentabilidad

Cenicaña: La ciencia que impulsa la agroindustria sostenible de la caña en Colombia, a cargo de Lina Arévalo y Sandra Alarcón (Cenicaña, Colombia).

De residuo a recurso: aprovechamiento de la vinaza en suelos cañeros tucumanos con Carolina Sotomayor y Federico Molina (Eeaoc).

GlobalG.A.P.: un caso de éxito en la certificación de caña de azúcar sin quema a cargo de Alejandra Pistagnesi (GlobalG.A.P. c/o Agraya GmbH).

El encuentro propone un espacio de intercambio técnico entre investigadores, productores e industriales, con el objetivo de compartir experiencias, resultados y estrategias para el desarrollo sustentable de la cadena cañera.

