El martes la Eeaoc realizará la IIª Jornada de Caña de Azúcar

Las autoridades de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) comunicaron que desde las 8.30 del martes se llevará a cabo la segunda Jornada Anual Eeaoc - Caña de Azúcar, bajo el lema “El campo y la industria juntos”, en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (sede El Manantial). Los interesados pueden inscribirse ingresando al formulario de registro.