Aumento en el precio del gas: tendrá un impacto del 3,8% en las tarifas a partir de mañana

El Gobierno Nacional anunció un nuevo aumento en el precio del gas que se trasladará a las tarifas de los usuarios a partir de noviembre, con un impacto estimado del 3,8%. Este incremento se debe a una modificación en el Fondo Fiduciario para Zona Fría, que aumentará del 7% al 7,2% por cada metro cúbico de gas que ingrese a la red de ductos a nivel nacional.
El aumento fue oficializado a través de la Resolución 1698/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución asigna al Ente Nacional Regulador del Gas (Enarcgas) la tarea de adaptar los procedimientos de facturación para asegurar la correcta aplicación del recargo.
Recargo en el precio final
Específicamente, la resolución estableció un recargo del 7,20% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicable tanto al gas destinado a la venta como al autoconsumo. Las comercializadoras deberán trasladar este recargo en su totalidad al precio final del gas, siempre que lo hayan percibido previamente de sus proveedores.
Adicionalmente, la Secretaría de Energía, liderada por María Carmen Tettamanti, anunció cambios en el precio del gas natural en el PIST, a través de la Resolución N° 433/2025. Esta modificación afectará los contratos celebrados bajo el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, al abarcar el autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país entre 2023 y 2028.
Las empresas productoras y distribuidoras de gas deberán ajustar sus contratos en un plazo de cinco días a partir de la publicación de la resolución, presentando la documentación pertinente ante la Secretaría de Energía y el Enargas.
El Enargas deberá asegurar que las facturas de las empresas de distribución reflejen los nuevos precios del gas en el PIST. Los nuevos precios base, que entrarán en vigor en noviembre, varían según la región.