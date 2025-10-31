Aumento en el precio del gas: tendrá un impacto del 3,8% en las tarifas a partir de mañana

Adicionalmente, la Secretaría de Energía, liderada por María Carmen Tettamanti, anunció cambios en el precio del gas natural en el PIST, a través de la Resolución N° 433/2025. Esta modificación afectará los contratos celebrados bajo el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, al abarcar el autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país entre 2023 y 2028.