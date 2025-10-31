La crisis del transporte, otra vez en debate

El problema, en efecto, es interjurisdiccional. De hecho, se sostiene con subsidios de los cuales se ocupaba antes la Nación -que los abandonó para el interior del país- y ahora son aportados exclusivamente por la Provincia, que se ocupa de regular el funcionamiento de los ómnibus interurbanos y rurales, tal como hace la Municipalidad capitalina. El interior, por cierto, tiene menos exigencias que las que se da al servicio de la capital, aunque hay que decir que la realidad es diferente en los pueblos alejados. Allí hace mucho tiempo que el sistema se ha perdido o ha dejado paso a los taxis pirata y los autos rurales, y en muchos casos no hay directamente sistema de transporte. Las apps, que tanto auge tienen en capital y zonas del Gran Tucumán como Yerba Buena, tienen escasa aparición por el interior.